Horb a. N. Nachtwanderer sind wieder auf Rundgang

Jetzt wird antizyklisch marschiert. An unterschiedlichen Tagen auf unterschiedlichen Strecken. Die Strecke legt der Tagesverantwortliche, der aus der jeweiligen Gruppe heraus gewählt wird, fest. Wie lange man durch die Stadt wandert, richtet sich nach dem Wetter – wenn‘s regnet, sind auch die Jugendlichen nicht auf der Straße – und vor allem nach den allgemeinen Gegebenheiten. "Da ist nicht unbedingt Punkt Mitternacht Feierabend", so das Selbstverständnis der Gruppe. "Heute, in der Nacht zum ersten Mai, die gerade von der Jugend oft für derbe Scherze genutzt wird, kann unsere Präsenz im Städtle sicher nicht schaden", vermutete Beutter, der deshalb gerade diese Nacht für der Start der diesjährigen Tour angesetzt hat.

Gruppe muss bei Rundgang "clean" bleiben

Bevor man gegen 21 Uhr losging, erinnerte man sich noch schnell an die "Nachtwanderer-Regeln." Hier heißt es unter anderem: Wir sind für Jugendliche da und schauen hin. Wir treten respekt- und vertrauensvoll gegenüber Jugendlichen auf und respektieren deren Privatsphäre. Eine weitere wichtige Regel ist die: Die Gruppe bleibt immer zusammen und wir gefährden uns nicht. Dass die Gruppe clean, also vor und während der Nachtwanderung frei von Suchtmitteln unterwegs ist, ist ebenfalls festgeschrieben. "Bewaffnet" sind sie mit einem Einsatzrucksack, in dem sich ein Erste-Hilfe-Set, ein Handy und Taschenlampen befinden. Ansonsten brauchen die "Nachtwanderer" keine weiteren Mittel zum Selbstschutz.

Bei ihrer ersten großen Runde in diesem Jahr ging es vom Freibad über den Flößerwasen am Neckar entlang Richtung Bahnhof und Kaufland. Von da an rüber zum Marmorwerk. Später stand noch ein Besuch im Polizeirevier auf dem Plan, und auch oben in der Gutermannstraße schauten die Nachtwanderer, die auf keinen Fall mit den Nachtwächtern oder gar einer Selbstschutztruppe in einen Topf geworfen werden möchten, vorbei. Kurz vor Mitternacht ging’s dann einmal quer durch die Stadt zurück zu ihrem "Hauptquartier".

"Wir sollten aber noch ein paar weitere Mitwanderer dazugewinnen, denn wenn immer die gleichen Personen ran müssen, dann erlischt das Interesse schnell", so Beutter, der darauf hinwies, dass es den Freudenstädter Nachtwanderer so ging. "Die haben sich inzwischen aufgelöst."

Wer mitwandern, sich gerne für Jugendliche engagieren und zudem für mehr Sicherheit in Horb sorgen möchte, der kann sich telefonisch unter 07451/76 26 oder per E-Mail an hbeutter@t-online.de an Koordinator Herbert Beutter wenden. Auf dem Rathaus ist Michaela Kronenbitter, Telefon: 07451/90 12 18 oder per Mail: m-kronenbitter@horb.de für diesen Bereich mitverantwortlich.

"Wir würden uns über viele Personen, die jedoch mindestens 25 Jahre alt sein sollten, freuen", so der Tenor der Gruppe.