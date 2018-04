Horb a. N. Nachtwächter tragen neue Kopfbedeckung

Horb -. Im verflixten 13. Jahr kamen zur ersten Nachtwächterführung im Jahr 2018 lediglich rund 40 Personen, die aber am zweistündigen Umgang, der dieses Mal durch die Unterstadt führte, ihre helle Freude hatten. Immer wieder war am Freitagabend in der Horber Altstadt Szenenapplaus zu hören, wenn die Nachtwächter zur nächsten Station weiterzogen.