Horb a. N. Nacht der Lichter wieder ein voller Erfolg

Die Brücken sind alle illuminiert, und wer beispielsweise über den Bärensteg geht, genießt die sich spiegelnden Lichter in Blau und Grün auf dem Mühlkanal. Der gelb-blau beleuchtete Marktplatz harmoniert mit der orange beleuchteten Stiftskirche. Da hat Stefan Lachenmaier aus Empfingen es geschafft, unsere herrliche Altstadt in ein neues, faszinierendes Licht zu setzen.

Die Gutermannstraße wird diesmal zum Hotspot. Erst lässt die Ballonsportgruppe Horb den Wettkampfballon von Fabian Bähr sich aufrichten, bestaunt von den zahlreichen Bummlern. Doch dann muss das Ballonglühen gestoppt werden. City-Manager Thomas Kreidler: "Durch die Häuser an der Seite wirkt die Straße wie ein Kamin. Der Ballon ist zu stark hin und her geweht. Das war einfach zu unsicher."

Kein Problem. Dafür bekommen Tripple S die Chance, ihre Diabolo- und LED-Show direkt auf der großen Bühne vor dem Ita von Toggenburg aufzuführen. Eigentlich sollten die Artisten auf dem Parkplatz auftreten, doch mitten auf der Gutermann­straße verschmelzen die bunt leuchtenden Diabolos, LED-Stäbe oder Hula-Hoop-Reifen mit den leuchtenden Netzen auf der schwarzen Kleidung zum gigantischen Sound aus Lachenmaiers Anlage. Ein Dreiklang aus Artistik, Lichterzauber und Musik, der viele Zuschauer begeistert.

Händler zufrieden

Die lange Nacht der Lichter – das Shopping-Event. Die Geschäfte sind voll. Moni Schönfeld lacht kurz auf an der Kasse: "Ich bin zufrieden." Bei Lucia Steimles Schmuck am Aischbach ist es eng – es wird eifrig anprobiert und beraten. Robert Müller vom gleichnamigen Blumenhaus füllt schon um 20.28 Uhr schnell ein paar Rosen nach: "Die Lange Nacht ist die beste Veranstaltung für uns Händler." Und Gemeinderat Jürgen Poppitz versucht sich, vor dem gemeinsamen Besuch von Wohnideen Raible mit Ehefrau Martina zu drücken: "Das hast du schon bei der letzten Langen Nacht der Lichter geschafft." Und grinst: "Das war teuer." Dem Umsatz von Heiderose Raible dürfte dieses Zögern bei der Langen Nacht der Lichter 2019 keinen Abbruch getan haben. Als der Schwarzwälder Bote nach ihrer Bilanz fragen will, trägt sie einen Tisch zur Kasse: "Den habe ich gerade verkauft!" Sieht also so aus, als ob die Lichter-Nacht nicht nur stimmungsvoll und faszinierend war, sondern für die Händler auch erfolgreich…

Eine perfekt Nacht. Fast. ULH-Gemeinderat Hermann Walz: "Mich wundert es, dass es die Stadt an diesem Abend voller Menschen nicht schafft, die Ampeln länger anzulassen. Wenn man mit dem Kinderwagen über die Straße will, ist das teilweise lebensgefährlich!"