Horb a. N. Nachmittag der heiteren Momente

H orb-Altheim. "Eigentlich gibt’s dieses Fest schon immer, aber seit wann, das kann ich beim besten Willen nicht sagen", stellte eine Dame fest, nachdem sie in ihrer Erinnerung gekramt und ihren Gatten befragt hatte.

Deshalb war klar, dass auch in diesem Jahr die Senioren eingeladen werden. Nur musste man aufgrund der sehr ungünstigen Weihnachtstermine – es fehlt in diesem Jahr ein komplettes Adventswochenende – dieses Fest um eine Woche nach vorne verlegen. Und dies leider mit der Folge, dass weder die Jugendkapelle noch die Bläserklasse vom Musikverein und der Grundschule einen musikalischen Beitrag für die Omas und Opas aus Altheim bieten konnten, da sie bereits anderweitig aktiv waren. Dies konnte man leider nicht ändern, und so sangen die betagten Herrschaften zur Blasmusik vom Band eben selbst. "Zu Bethlehem geboren" und "Oh du fröhliche" erklang es aus erprobten Kehlen, und etwas später animierte Anton Scherrmann seine Mit-Alters-Genossen zu dem Nikolauslied "Lustig, lustig trallala, bald ist Nikolausabend da". "Dieses Lied können wir alle auswendig", behauptete Scherrmann, um dann den Text zwar vorzusingen, ihn dabei aber selbst konzentriert vom Blatt abzulesen. So brauchte sein Chor nur noch den Refrain mitzuschmettern. Anton Schermann erzählte zuvor spontan die Geschichte, wie der Nikolaus zu seinem Gehilfen Knecht Ruprecht kam, doch Rosel Dettling sorgte mit ihrer Geschichte vom Weihnachtsbaum-Ständer, der völlig verrücktspielte, für die echt heiteren Momente an diesem Nachmittag. In dieser Geschichte ging es um einen antiken Ständer, den der Vater auf dem Dachboden fand. Ein Christbaum-Ständer, der sich dreht und dabei "Oh du fröhliche" spielt.

Also wurde er instandgesetzt, am Heilig Abend die Oma in den Ohrensessel platziert und das Ding in Bewegung gesetzt. Das Ergebnis war, dass sich der Baum plötzlich wie ein Kettenkarussell drehte, der "Stern von Bethlehem" von der Baumspitze flog und fast den Dackel erschlug, die Rauschgoldengel wegkatapultiert wurden, die Schokokugeln wie Geschosse durch die Wohnstube flogen und die Oma vom vielen Lametta und Engelshaar, das auf sie niederprasselte, aussah, als wäre sie in New York in die große Konfettiparade geraden.