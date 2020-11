Horb a. N. Nachhaltigkeit statt Komplett-Abriss

Sie machte in diesem Zusammenhang auch explizit darauf aufmerksam, dass die Manfred-Volz-Vermögensverwaltung und Volz-Luftfilter zwei rechtlich völlig unabhängige Firmen sind, die miteinander geschäftlich nichts zu tun haben. Dies betonte Andrea Volz, die auch gemeinsam mit ihrer Mutter als Vorständinnen der Manfred-Volz-Stiftung agieren, insbesondere deshalb, um diesbezügliche Irrtümer zu vermeiden.

Kompletter Umbau

Für sie ist nun wichtig, das ehemalige Firmengebäude, in dem derzeit noch zwei Fremd-Firmen untergebracht sind, nicht nur zu erhalten, sondern auch sinnvoll nutzen zu können. Und dafür muss es mehr oder weniger komplett um- und ausgebaut werden. "Die Räume, die in keinem guten Zustand sind, stehen zum Großteil jetzt schon leer, und die große Halle rechts neben dem Bürotrakt ist auch nur noch bis Ende 2021 vermietet", so eine Momentaufnahme.

Seit rund einem Jahr plant die Unternehmers-Tochter deshalb den Umbau des Gebäudes. Viele Architekten, mit denen sie zuvor sprach, haben ihr den kompletten Abriss des Gesamtgebäude empfohlen, doch dies war ein Schritt, der für sie schon allein aus Rücksicht auf ihre Mutter, die im hinteren Teil des Anwesens ihr Privathaus stehen hat, nicht in Frage kommt. Inzwischen fand sie einen Architekten, der sich auf die Sanierung solcher Industriebauten spezialisiert hat und konnte mit dessen Hilfe ihre Pläne bereits beim Bauamt zur Genehmigung vorlegen.

Steht man vor dem Haus in der Robert-Bosch-Straße, so soll der Eingangsbereich links mit den Carports komplett erhalten bleiben und auch die Parkplätze vor und um das Haus sollen weiter als Abstellfläche dienen. Etwa in der Mitte des linken Gebäudeteils, dort wo früher der Wareneingang war, soll ein überdachter Eingangsbereich zu den geplanten Wohnbereichen entstehen.

Im unteren Gebäudetrakt soll Platz geschaffen werden für eine Wohngemeinschaft, die sieben Zimmer – jeweils mit rund 40 Quadratmetern Wohnfläche, einer kleinen Küche und einem Bad ausgestattet – nutzen kann, sowie für eine Wohnung, die 88 Quadratmeter Wohnfläche bietet. Dazu soll es eine große Gemeinschaftsküche, die gleichzeitig auch als Treffpunkt und gemeinsam genutzter Raum dient, geben.

Im Stockwerk darüber sollen sieben Wohneinheiten mit Wohnungen zwischen 60 und 100 Quadratmeter entstehen. Alle diese Wohneinheiten würden barrierefrei gestaltet, so Volz. Der ehemalige Lastenaufzug wird zum Personenaufzug und der gesamte Aus- und Umbau wird "nach energetischen und biologischen Aspekten in hochwertiger Ausführung realisiert". Dazu kommen Solaranlagen aufs Dach, Pelletheizung in den Keller, und die Wände und Fenster werden in entsprechend energetisch wertvoller Ausführung eingebaut.

Rund um die Wohnungen im ersten Stock gibt es separate Terrassen. Die Wohnungen im ersten Stock haben teilweise sogar einen Balkon. "Wir werden aber keine Luxus-Sanierung mit Holzfußböden oder sonstigem Schnickschnack machen", erklärt die Bauherrin, denn alles solle am Ende des Tages auch noch bezahlbar bleiben – sowohl für die Mieter als auch für die Unternehmerin.

Obwohl die WG im Obergeschoss bereits als Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft durch den Bauantrag geistert, möchte sich Andrea Volz auf keine Mietergruppe fixieren. "Es kann hier sowohl eine Behinderten-Gruppe als auch eine Studenten-WG einziehen, doch wäre eine Kombination aus Senioren und jungen Leuten ideal", erklärt sie. Mit ihrem Plan, das elterliche Firmengebäude zu erhalten und neu zu beleben, folgt sie auch dem Gedanken an soziale Nachhaltigkeit. Die umgebaute Immobilie wird in den Besitz der Manfred-Volz-Stiftung übergehen und irgendwann, wenn sich alle Investitionen amortisiert haben, werden die Mieteinnahmen laut Volz in die Stiftung fließen.

Nun hofft sie, dass sie Mitte kommenden Jahres mit dem Umbau anfangen kann und rechnet augenblicklich damit, dass die ersten Mieter Anfang 2023 einziehen können.