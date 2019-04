Horb a. N. Nach vielen Jahren wieder eine Maikundgebung

Initiator Wolfgang Saile steht auf dem Exerzierplatz der Kaserne. Er ruft – und seine Worte hallen von den Gebäuden wieder. Der ehemalige Betriebsrat von Bosch-Rexroth: "Na, das ist doch die perfekte Akustik für eine Kundgebung! Als Betriebsrat bin ich damals auf die Bühne gegangen und habe gezeigt: Ich bin ein starker Kerl. Den braucht ihr –­ vor dem haben auch die Bosse Respekt!" Sein Antrieb für die erste Maikundgebung in Horb zeigt er mit der gelben Weste: "In den Anfängen der Gelbwestenbewegung in Frankreich haben sich Menschen spontan solidarisiert und haben sich dann zusammengetan. Genau das versuchen wir, mit unserer ersten Maikundgebung in Horb zu erreichen! Heutzutage verbinden Smartphone und Internet die Menschen – wir wollen erreichen, dass sich die Menschen wieder persönlich verbinden, sich unterhalten und helfen."

Die Unzufriedenheit, die weltweit herrscht – die Ursachen sieht Saile auch darin, dass oft nur "gelikt" wird. Und dass viele oft nur an den Ämtern oder der Politik verzweifeln, anstatt zu versuchen, die Probleme untereinander durch Solidarität zu lösen.

Saile: "Es gibt eine Tendenz, sich mit dem Smartphone von den Menschen abzukapseln. Statt miteinander zu reden, sich kennenzulernen und zu versuchen, sich beispielsweise bei der Wohnungssuche zu helfen. Wer weiß was konkret? Beim Umzug. Oder bei den Ämtern." Deshalb startet Saile mit seinem Kompagnon Helmut Seeger das Experiment der ersten Maikundgebung auf dem Exerzierplatz. Saile: "Wenn es gut funktioniert, wollen wir das öfter machen. Eine Kundgebung für Solidarität und ein Treffen, damit die Menschen untereinander zusammen finden."