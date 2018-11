Horb a. N. Nach Verbrechen: "Viele offene Fragen zum Tatmotiv"

In der Regel sei es dann eine Frage der Zeit, dass der Anwalt dem Tatverdächtigen klarmache, was es für Auswirkungen auf das Strafmaß hat, wenn weiterhin geschwiegen wird. Doch was bedeutet es, dass der Tatbestand im Haftbefehl "Mord" ist? Das muss wohl noch nicht bedeuten, dass es am Ende zu einer Anklage wegen Mordes kommt. "Am Anfang wird der Tatbestand oft bewusst hoch gehängt. Da steckt auch Strategie dahinter", so der Experte. Genauer werde es, wenn der Tatverdächtige zu reden beginne. Dann könne es auch sein, dass man nicht mehr Mord, sondern beispielsweise Totschlag annehme.