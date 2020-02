Horb a. N. Nach Orkantief "Sabine": Entlaufenes Känguru ist tot

Das Wallaby lebte mit drei Artgenossen auf einem Privatgelände in der Neckarstadt. In der Nacht auf Montag war es ausgebüxt, Orkanböen hatten die Zäune des Geheges beschädigt. Vermutlich, meinen die Tierschützer, habe sich das Tier erschreckt. Die Besitzerin sei zur Stunde bei ihrem Tier.

Noch am Dienstagnachmittag wurde das Wallaby lebend gesehen. An was das Tier gestorben ist, ist noch unklar. Wir berichten weiter.