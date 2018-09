Horb a. N. Nach fünf Minuten "Wasser marsch"

Horb-Betra. Die Übungsannahme war ein Brandfall in einer großen Garage im Schönblick 9. Das Szenario: Der Garagenbesitzer will in seiner Garage etwas erledigen. Dabei gibt es einen Brandfall, und im weiteren Verlauf wird er verschüttet.

Die Betraer Abteilungswehr war sehr schnell am Brandort. Bereits um 16.05 Uhr ertönte der Ruf "Wasser marsch". Als Gruppenleiter waren Johannes Maier und Abteilungskommandant Markus Springmann mit 20 Feuerwehrmännern im Einsatz.

Der Löschangriff erfolgte mit dem LF 8 und einer Tragkraftspritze mit drei C-Rohren und einem B-Rohr. Die Wasserentnahme erfolgte durch Hydranten in den Kreuzungen Schönblick und Lichtensteinstraße und war mit maximal 800 Litern pro Minute sehr gut. Die Rettungstruppe war mit vier Atemschutzträgern im Einsatz und konnte den verletzten Haubesitzer sehr schnell auf einem tragbaren Rettungsgerät ins Freie transportieren.