Horb a. N. Nach Einbruch wilde Verfolgungsjagd auf A 81

Horb - Einbruch am hellichten Tag und eine wilde Verfolgungsjagd: Während eine 87-Jährige am Donnerstagmittag einkaufen war, stiegen drei Einbrecher in ihr Haus in der Hornauer Straße an der B 32 ein – direkt in der Nähe der Polizeigarage in der Isenburger Straße!