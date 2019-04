Horb a. N. Nach Einbruch werden weiter Zeugen gesucht

Ein Zeuge sah am Donnerstagmittag zwei verdächtige Männer über den Zaun eines Wohnhauses in der Hornaustraße in Horb steigen. Er verständigte sofort das Polizeirevier Horb. In der Folge nahm die Polizei einen der mutmaßlichen Täter in der Alte Nordstetter Steige, die beiden anderen auf der A 81 bei Sindelfingen vorläufig fest.

Wie die Ermittlungen ergaben, waren die Männer am hellichten Tag in das Haus einer 87-jährigen Frau eingebrochen - während diese beim Einkaufen war. An dem betreffenden Gebäude war ein Fenster aufgehebelt. Aus dem Haus fehlten Schmuck und Bargeld. Der Schmuck ist bisher nicht aufgetaucht. Das entwendete Bargeld konnte gefunden werden.

Am Freitag sind die drei Tatverdächtigen aus Georgien, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil beim zuständigen Amtsgericht Rottweil vorgeführt worden. Der Haftrichter erließ Haftbefehl gegen das Trio.