Horb a. N. Mystisches aus Fjorden und Wäldern

Die drei Frauen von Huldrelok kk: Kerstin Blodig, Gesang, Gitarre, Bodhrán, kennen viele Besucher aus der Gegen noch von ihrem Auftritten mit Norland Wind. Weiteres Mitglied ist die Schwedin Mia Gunberg Ådin, Gesang und Geige. Sie stellte auch die Nykkelharpa vor, ein typisch nordisches Instrument, das auch Schlüsselfidel oder Tastenfidel genannt wird. Dritte im Bunde ist die dänische Sängerin und Profi-Geigerin Liv Vester Larsen.

Ihren Auftritt im gut besuchten Horber Kloster begannen die drei Frauen mit einem A-capella gesungenem Lied, das normalerweise auf schwedischen Beerdigungen zu hören ist. "Wenn ich einst sterben muss, dann wäre es schön, wenn das in Schweden passiert und man an meinem Grab auch ›Martin i jorden‹ singt", wünschte sich die Frontfrau und unterstrich schon mit dieser Ansage, dass sich die Zuhörer auf einen etwas anderen Abend freuen durften. Sogar der warm illuminierte Bühnenraum war an diesem Abend mit herbstlichem Laub geschmückt und brachte die verwunschene Atmosphäre einer nordischen Waldlandschaft ein klein wenig in den Schwarzwald. Wenn ein Elch im Klostersaal vorbeigeschaut hätte, niemand hätte sich gewundert. Es war die ideale Kulisse für "Huldrehalling", die bekannteste nordische Trollfrau, die ihren Kuhschwanz unter ihrem Rock verbirgt und die Burschen im Vierviertel-Takt in ihr Reich lockt. Mit diesem beschwingten Titel, dessen Schönheit im Text leider wie so vieles an diesem Abend verborgen blieb, folgte auch die Erkenntnis, dass man nicht immer alles verstehen muss, was man hört. Sich einfach der Magie des Liedes hingeben, die Melodie aufnehmen und sich sein eigenes Bild schaffen. Das ist eben nur durch die Musik möglich.