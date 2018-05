Horb a. N. Musiktage sind in vollem Gange

Horb - Die 22. Horber Musiktage sind in vollem Gange. Stieg das Team um Stadtmusikdirektor Sven Gnass am Eröffnungstag mit dem "Verdi-Requiem" sehr klassisch und ernst in die Musiktage ein, so erlebten die Besucher am Mittwochabend den heiteren Gegenpart.