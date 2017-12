Horb a. N. Musikkappelle bietet großartiges Konzert

Der zweite Teil wurde mit der Polka "Heute ist dein Ehrentag" von Daniel Käsebauer eröffnet. Gespendet hat das Stück Fidelia Kronenbitter und Rita Parolin. Mit den Filmmelodien aus "König der Löwen" von Hans Zimmer und Elton John ging das Konzert beeindruckend weiter. Das Stück stellte eine ungewöhnliche Mischung aus Klassik und traditionellen afrikanischen Klängen dar. Die Lebensphilosophie "Hakuna Matata" (es gibt keine Probleme) durfte in diesem Stück natürlich nicht fehlen. Die Kapelle zeigte bei dem Stück ihre Klasse auf ganzer Linie. Die Noten wurden von Stefanie und Jörg Sickler gespendet.

Mit Jazz ging das Konzertabend weiter. Das Stück "Feeling Good" von Leslie Bricusse und Anthony Newley spielte die Kapelle in der Version des Songs von Michael Bublé. Dieses Stück spendete Musiker-Chef Rolf Sikeler. Auf Kult-Tour ging es zum Schluss des gelungenen Jahreskonzerts. Die Zeitreise ging in die 80er Jahre. Das Medley wurde von Thiemo Kraas arrangiert. Ein perfekter musikalischer Mix, der die Gäste in Erinnerungen schweben ließ und das Gefühl der Achtziger in die Schlossscheuer brachte. Mit "Skandal im Sperrbezirk", "Ohne Dich schlaf ich heut Nacht nicht ein", und "1000 und 1 Nacht" kam auch der "Sternenhimmel" und Falcos "Rock Me Amadeus" zu Gehör. Die Zuhörer ließen es sich nicht nehmen, bei den einzelnen Titeln auch kräftig mitzusingen. Die Noten zu dem Medley spendeten Klaus und Patrick Burt.

Weihnachtspotpourri bildet den Abschluss

Natürlich durfte die Kapelle ohne Zugabe nicht von der Bühne. Mit einem modernen Weihnachtspotpourri und dem alten Weihnachtslied "Es wird scho glei dumpa" verabschiedete sich eine gut gelaunte Kapelle von ihren Fans. Dirigent Wälde hatte die Musiker bestens vorbereitet, und ihr Können zeigten sie beim Konzert auf ganzer Linie. Die Töne in harte Worte zu gleiten, wie Bürgermeister Ralph Zimmermann betonte, schaffte wieder in ruhiger souverän Art Moderator des Abends Wilhelm Baur. Zimmermann der mit seiner Frau zum ersten Mal in der Schlossscheuer ein Konzert genießen durfte, war am Ende sprachlos. Die Kapelle hat die Konzertbesucher in Weihnachtsstimmung gebracht. "Wir haben hier einen genialen musikalischen Abend genossen", so der Bürgermeister.

Von der Bühne runter kam eine musikalische Walze den Zuhörern entgegen. Auch Ortsvorsteher Josef Nadj war begeistert. "Die Kapelle hat die Freude an der Musik zu Tage gebracht", so Nadj. "Macht weiter so", spornte er die Musiker mit ihrem Dirigenten an.

Auch der Vorsitzende des Blasmusikkreisverbands Freudenstadt, Hans Dreher, dankte der Kapelle für ihr gelungenes Konzert sowie dem Verein für die tatkräftige Unterstützung beim Landesmusikfestival in Horb. Weiter unterstützen nun Wolfram Hellstern, Michael Danninger und Luis Sikeler die Kreisverbandsarbeit und dafür ist er sehr dankbar.

Beim Schinkenschätzspiel gewannen Sabine Wachter und Willi Sickler jeweils einen gerauchten Speck.