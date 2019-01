Horb a. N. Musiker und Publikum reisen gemeinsam um die Welt

Dirigent Siegfried Hauser sagte die Musikstücke persönlich an und hatte einige Informationen für die zahlreichen Zuhörer. Passend zum Motto des Abends "Musik der Welt" begann das Konzert mit "Around the World", gefolgt von einem Medley traditioneller Lieder von dem Kontinent, der am weitesten von Europa entfernt liegt – Australien. Ziemlich chinesisch klang das Orchester des Streichmusikvereins Betra bei dem Stück "Jasmin Flower".

Eine nette Überraschung gab es bei dem "Araber Tanz": Der Dirigent rief nach "seinem Araber", und ein kleiner Junge lief los, mit einem prächtigen Turban und gelben Pumphosen als kleiner Aladin oder Ali Baba gekleidet. Nach seinen Zickzacklauf durch die Halle kam er auf dem eigens für ihn ausgelegten Orientteppich auf der Bühne an, wo er mit gekreuzten Beinen Platz nahm und die Besucher in den ersten Reihen mit seinem strahlenden Lächeln erfreute.

"Mi flor huasteca" erzählt musikalisch von einer schönen Blume aus der Gegend in Mexiko namens Huasteca, hier kamen auch Pauken zum Einsatz. Außer den Streichinstrumenten wie Geigen, Cello und Kontrabass waren auch Blasmusiker auf der Bühne, Querflöten und ein Horn machten sich bemerkbar.