Horb a. N. Musiker sorgen für Überraschungen

Sesterheim selbst präsentiert sich wenig später als die Überraschung schlechthin. "Island in the Sun", ein Superhit aus den 50er-Jahren, kam bei ihm so authentisch übers Mikro, dass er in Fachkreisen ab sofort nur noch "Harry Bela-Sesterheim" genannt wird. So eine kratzige Rauheit in der Stimme, so ein perfektes Timbre und so viel Calypso im Blut hätte man ihm nie und nimmer zugetraut. Da wäre auch der gute Herr Belafonte vor Begeisterung ausgerastet.

Die raue, tiefe, unverfälscht pure Stimme, das war auch immer das Markenzeichen von Melina Rehberg. Vor allem beim Song "Long As I Can See The Light" kam ihre Stimme gut zur Geltung. Beim Auftritt gab sie dem Lied jedoch einen anderen Touch.

In der "Jam-Phase" löste man die musikalischen Kernkompetenzen der beiden Formationen auf und schloss sich zu einer Art musikalischem Familienverbund zusammen. So ließ man den Abend gemeinsam ausklingen.