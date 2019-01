Horb a. N. Musikalische Messlatte höher

Die Schriftführerin ließ das gesamte Vereinsjahr nochmals ausführlich Revue passieren, berichtete von liebgewonnenen Traditionen, listete auf, wo die "Philharmoniker" überall auftraten und erinnerte sich daran, dass man insgesamt 15 Auftritte hatte. Mehrere Ständle über das Jahr verteilt und viel Geselligkeit bei diversen Ausflügen gehörten ebenso wie die Proben zum weiteren Jahresprogramm.

Nicht ganz zufrieden war man mit dem Besucherandrang, unter anderem bei der SWR-Schlagernacht. "Der Verein hat mit deutlich mehr Besuchern gerechnet", sagte die Schriftführerin.

Gute Kunde hatte dagegen Kassierer Hans-Dieter Wehle zu vermelden. Auch 2018 konnte er mit schwarzen Zahlen abschließen. Zwar kein Rekordergebnis wie im Vorjahr, doch er blieb im Plus. Ein kleiner Wermutstropfen bei dieser Bilanz war, dass das Plus nicht durch die Musik, sondern durch Bewirtung bei diversen Veranstaltungen erzielt wurde. "Am besten war die italienische Nacht. Da hatte ich ein tolles Bedienungen-Team – es bestand aus fünf Männern", erinnerte sich Wehle.

Chefdirigent Thomas Teufel packte wieder Zuckerbrot und Peitsche aus. Er lobte seine Musiker für die fantastischen Leistungen bei den beiden wichtigsten Konzerten, kritisierte aber, wie immer, die Bereitschaft der aktiven Musiker an den Proben teilzunehmen. Er forderte ultimativ, dass das besser werden müsse, denn er habe für dieses Jahr, zu dem unter anderem ein großer, gleichzeitiger, nahezu zweistündiger Auftritt der Aktiven und der Jugendkapelle beim Altheimer Bockbierfest zählen wird, die musikalische Messlatte nochmals einen Zacken höher gelegt. "Das Ganze funktioniert nur mit vernünftigem Probebesuch. Teilnahme mit unter 60 Prozent geht einfach nicht", lautete sein klare Haltung. Deshalb seine Bitte: "Kommt in die Proben, dann haben wir viel Spaß." Sein abschließender Dank galt seinen Vizedirigenten. Teufel lobte auch die Arbeit des Jugendteams um Denis Hamm. 14 Kinder spielen in der Jugendkapelle und 28 im Juniororchester, konnte der Jugendleiter berichten.

Nach Zahlen, Fakten und Berichten bat Ade, der als Ortsvorsteher die Ortsverwaltung repräsentierte, um Entlastung. In seinen Grußworten nannte er den MVO einen guten Botschafter für den Ort und sagte: "Talheim kann stolz auf euch sein." Er hob auch die hervorragende Qualität hervor, die der Verein bei seinen Konzerten abliefert und überbrachte den ausdrücklichen Dank der Gemeinde.