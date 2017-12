Horb a. N. Musikalische Dynamik, die begeistert

Allein in der Jugendkappelle konnte Dirigent Ferenc Guti mit 35 Instrumentalisten der Spielgemeinschaft Grünmettstetten/Rexingen ein Klangbild aufbauen, das manchem Aktiven-Orchester locker das Wasser reichen konnte. Vor elf Jahren gründete man diese Spielgemeinschaft, und vom allgemein so beklagten Trend, dass die Jugend- Orchester nur noch schwer zu besetzen sind, ist hier nicht zu spüren und erst recht nichts zu hören. Ihr erstes Stück "Never Forget Your Friends" wurde mit leisen Passagen, gespielt vom Flötenregister, eröffnet. Die Klarinetten setzten Akzente, und die Blechbläser brachten die gesamte Klangfülle in den Sound. Prägend war bei diesem Arrangement auch die Rhythmik des Schlagwerks. Insgesamt ein Konzertauftakt, wie man ihn sich nicht besser wünschen konnte. Waren Unsicherheiten und Lampenfieber beim Nachwuchs da – man hörte und spürte nichts davon. Wunderbar leicht – man glaubte fast, dass man die Schöne und das Biest durch die Kirchen tanzen sah – war die Interpretation der JuKa zum gleichnamigen Stück. Auch ihre Intonation zum Super-Hit "Hello" von Adele und ihr stark von Westernklängen beeinflusstes Stück "Shackelford Banks" war mehr als hörenswert. Natürlich durften sie ihre Plätze nicht räumen ohne vorher eine Zugabe zu spielen. Bei "Cordon Bleu", dem Blauen Band, erlebten die begeisterten Zuhörer das Wettrennen um die schnellste Schiffspassage von Hamburg nach New York beinahe hautnah mit. Die stampfenden Kolben der Antriebe, die arbeitende Besatzung und die entspannten Passagieren – sie alle wurden von der JuKa mit ihren Instrumenten skizziert. Mit tosendem Applaus wurden die jungen Musikerinnen und Musiker verabschiedet.