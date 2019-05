Horb a. N. Mord in Nordstetten: "Wie im schlechten Film"

Seit März läuft der Prozess, entscheidende Einsichten, was in der Mordnacht am 2. November geschehen ist, sind bislang ausgeblieben. Haben die beiden Angeklagten Mohammed O. (28) und Iyad B. (31) den 57-jährigen Michael Riecher in seinem Haus in Horb ermordet und beraubt? Nicht alle Zeugen sind an diesem fünften Verhandlungstag erschienen. Doch mitunter sind es kleine Szenen am Rande oder Zwischentöne von Zeugen, die viel über den Prozess und die Beschuldigten aussagen.

Da ist etwa der Auftritt des Zeugen W.: Der junge Mann trägt verwaschene Jeans, Turnschuhe und einen schwarzen Pullover, auf dem vier große leuchtendrote Buchstaben zu sehen sind: "FUCK." Der Vorsitzende Richter Münzer sagt: "Ob das passend ist, lassen wir mal dahingestellt." Mehr sagt er nicht, für zwei, drei Sekunden wirkt Münzer ratlos. Nach kurzer Pause: "Sprechen Sie Deutsch?" W. antwortet mit einem Wort: "Perfekt." Der Richter: "Ach ja, Sie sind ja in Ludwigsburg geboren."

"Alles Alkoholiker" im betreuten Wohnen