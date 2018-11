Horb a. N. Mord in Nordstetten: Verdächtiger macht Angaben

Am Haus in der Ritterschaftsstraße herrscht Hochbetrieb. Die Spurensicherung dreht jedes Stück Holz und jeden Stein um. Freitagabend mindestens drei Stunden und auch Samstag ist die Sonderkommission vor Ort und ermittelt. Eine Jacke, möglicherweise vom Täter, wird abfotografiert und dann in eine Hülle gepackt.

Am Briefkasten vom Haus in der Ritterschaftsstraße ist ein syrischer Name zu lesen: M. O. An der Haustür ist neben dem Polizeisiegel am Klingelschild immer noch der Name "Riecher" zu lesen. Das Elternhaus von Michael Riecher.

Hier wohnte M. O. seit einigen Monaten. Nachbarn berichten, dass er im August eingezogen sei. Kurze Zeit darauf feierte er in dem Haus Hochzeit. Eine Nachbarin erzählt. "Ich kann mich noch genau erinnern, weil die Polizei vor der Tür stand, weil sich andere über die Lautstärke beschwert haben."Nun ist das Haus leer. Und das hat einen guten Grund: M. O. sitzt in Untersuchungshaft. Er wurde am Freitagabend verhaftet. Nachbarn berichten, dass eine Zivilstreife vor seinem Haus gewartet habe. Ob er tatsächlich dort oder zum Beispiel bei seiner Arbeitsstelle verhaftet wurde, ist bisher nicht bekannt.