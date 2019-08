Horb a. N. Mord in Nordstetten: Rätsel um fünften Mann

Diese Frage steht neben dem Mordvorwurf im Mitteilpunkt des Prozesses: Haben die Angeklagten wirklich nur 3000 Euro erbeutet, als sie den Immobilienunternehmer Michael Riecher überfallen haben?

Inzwischen verstärkt sich der Verdacht, dass eine große Beute am 4. Januar diesen Jahres – gut zwei Monate nach der Tat – aus dem Komposthaufen von Riechers Elternhaus ausgegraben und weggebracht wurde. Durch eine Panne der Polizei in Horb?

Fakt ist: Eine Zeugin meldete dem Polizeirevier in der Neckarstraße am 4. Januar zwei Mal, dass sie verdächtige Männer in Nordstetten gesehen hat. Als die Polizei endlich eintrifft, sind von den fünf Mann, die die Zeugin gesehen hatte, nur noch vier vor Ort. Der fünfte Mann – er taucht auch nicht in den Akten der Nachermittlungen auf, die Oberstaatsanwalt Christoph Kalkschmid am Donnerstag im Schwurgerichtssaal im Riecher-Mordprozess eingebracht hat.