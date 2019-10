Horb a. N. Mord in Nordstetten: Neue Ermittlungspanne

Der Laie würde jetzt wohl meinen, dass die Ermittler jetzt Gas geben, weil mindestens ein Mann mit Tasche von der Polizei an diesem Abend nicht ermittelt werden konnte. Denn es wurden auch Fußspuren einer vierten Person gefunden. Man würde denken, dass die Verdächtigen in die Zange genommen werden, Durchsuchungen starten, Handys überwacht werden.

Bei der Hauptsachbearbeiterin im Fall "Ausgrabungen" hört sich das anders an. Sie sagt jetzt vor der Schwurgerichtskammer: "Der Vorfall ist am Freitag, 4. Januar, passiert. Ich wurde am 9. Januar mit der Sachbearbeitung betraut. Ich war auch bei der Durchsuchung von Emrah Ö. dabei."

Emrah Ö. hatte im Juli 2018 für Schlagzeilen gesorgt, weil er kurz vor dem Urteil gegen "Verbrechensverabredung" aus dem Landgericht Hechingen geflüchtet war und erst in Stuttgart wieder geschnappt werden konnte.

Und wann war die Durchsuchung bei Ö. beziehungsweise bei seinem Ludwigsburger Komplizen Hasan K. (Name geändert) und bei Ahmad H. aus der Nähe von Sulz? Bei diesen Durchsuchungen wurden zum Teil auch die Mobiltelefone beschlagnahmt und ausgewertet.

Antwort: Die Durchsuchungen starteten frühestens am 9. Januar. Das belegen auch die Auswertungen der Whatsapp-Protokolle, über die die Kripo-Beamtin gestern berichtete: Die letzten, tatrelevanten Chats zwischen den drei Verdächtigen stammen vom 8. Januar. Damals hatte Hasan K. wohl mit dem grünen Polo, der schon in Nordstetten bei den Ausgrabungen aufgefallen war, Ö. zur JVA nach Rottweil gefahren. Hier hatte Ö. bis zum 13. Dezember 2018 gesessen. Ebenso wie Mohammed O.

Und was wollten die beiden in der JVA? Das sagen die Whatsapp-Chats zwischen Hasan und Emrah. Am 7. Januar fragt Hasan Emrah: "Wann gehen wir nach Rottweil?" Ö. antwortet: "Wir gehen morgen. Ich muss sowieso dort Klamotten abgeben. Die haben Freizeit auf der Parkplatzseite, ich muss ihn kurz sprechen."

Ob mit "ihm" Mohammed O. gemeint ist, kann die Kripo-Sachbearbeiterin nicht sagen. Sicher ist aber: Von Ö.s Handy konnte sie keine relevanten Daten ziehen. Die Sachbearbeiterin: "Ö. hat erklärt, dass er eine neue SIM-Karte hat. Daten vor dem 9. Januar konnten wir nicht sichern."

In den Whatsapp-Chats hatte Ö. – so die Aufzeichnung von Hasans Handy – alle aufgefordert, die Nummern und Nachrichten zu löschen.

Überhaupt scheint die Kripo bei dieser Smartphone-Auswertung nicht besonders gründlich gewesen zu sein. Rechtsanwalt Kristian Frank: "Sie sagen hier, dass die einen Chats von Hakan kamen, die anderen von Emrah. Woher wissen Sie das?" Die Sachbearbeiterin: "Hasan war der Anschlussinhaber. Ö. wollte nichts sagen." Frank: "Das Smartphone, welches Ö. zugeordnet, war auf Ö.s Schwester angemeldet." Die Sachbearbeiterin: "Ich habe es aus dem Kontext geschlossen, dass er es geschrieben haben muss." Rechtsanwalt Frank: "Gibt es noch weitere Auswertungen der Daten der Smartphones? Beispielsweise von Gesprächen oder Nachrichten vorher, die in irgend einem Zusammenhang zu den anderen Nachrichten, die sie auf die Tat beziehen, stehen?" Es fehle auch ein Extraktionsbericht, also eines Berichts über wiederhergestellte Daten, die bereits gelöscht wurden.. Das alles hört sich bisher nicht so an, dass die Kripo im Falle der Ausgrabungen besonders gründlich gearbeitet hat.

Übrigens: Glück für den Friseur Hesham A. (Name geändert). Der Antrag der Verteidigung, dass er sich einer neuropsychiatrischen Gutachten wegen seiner "Gedächtnislücken" unterziehen muss, wurde jetzt von der Kammer abgewiesen. Richter Karlheinz Münzer: "Die Kammer besitzt genug Sachkunde. Aufgrund des persönlichen Eindrucks der Kammer sind wir der Meinung, dass Hesham A. vernehmungsfähig war und ist."