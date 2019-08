Horb a. N. Mord in Nordstetten: Keine Ermittlungspanne

Das war eine der Befürchtungen am Beginn des Prozesses: Hat die hinzugezogene Ärztin zur Leichenschau des Opfers das Unterhemd ausgezogen und dabei Spuren vernichtet? Jetzt – am vergangenen Donnerstag – kam heraus: Das haben die Profis vom Kriminaldauerdienst gemacht. Mit Handschuhen. Das berichtet der 38-jährige Ermittler im Schwurgericht.

Er sagte: "Wir haben als Spätschicht den Fall bekommen. Wir waren um 14.33 Uhr da. Mein Kollege hat den objektiven Part übernommen – also die Untersuchungen mit Handschuhen, ich den subjektiven. Also die Protokollierung und die Lichtbilder. Die Leiche wurde nach dem Tod nicht umgelagert. Wir haben einen Blutfleck auf dem Boden im Wohnzimmer gefunden, mit einem Abdruck wie von einem Socken. Dazu Blutanhaftungen am Griff der Terrassentür. Mein Kollege hat das Hemd des Toten ausgezogen. Die Hose lag woanders – das war wohl entweder der Notarzt oder die Ärztin."

Dann werden die Leichenbilder am Richtertisch gezeigt. Auch die auf den Fotos sichtbaren Gesichtsverletzungen hatten Anfangs für Aufsehen gesorgt. Damals hieß es seitens der Nebenkläger: "Bei solchen Verletzungen – wie kann man da Zweifel an einem gewaltsamen Tod haben?" Der Ermittler klärt auf: "Wir werden im Jahr zu 60 bis 80 Leichenermittlungen gerufen. Das, was wie Verletzungen aussieht, sind oft Eintrocknungen. Wir hatten schon Fälle, in denen wir aufgrund solcher Indizien eine Obduktion angeordnet haben – und da kam heraus: kein gewaltsamer Tod. Diese Leiche ist eine der wenigen, bei der es anders war."