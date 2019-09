Horb a. N. Mord in Nordstetten: Kein Abwehrkampf

Auch die Todeszeit lässt sich nur grob eingrenzen: zwischen 19.48 bis 23.42 Uhr, wobei kleine abweichungen noch möglich seien. "Es gibt viele Unsicherheitsfaktoren", so Wehner. Ein Problem ist dabei auch das Vorgehen in den ersten Stunden am Fundort der Leiche. Mehrere Personen hatten Türen in der Wohnung Riechers geöffnet und wieder geschlossen. Der Kriminaldauerdienst (KDD) hat womöglich auch die Raumtemperatur nicht optimal gemessen. So erklärte ein Beamter am Vormittag als Zeuge, dass er das Thermometer auf einen Tisch im Esszimmer gestellt habe. "Optimal ist die Messung zirka 20 Zentimeter von der Leichte entfernt, auf dem Boden in der Höhe der Körpermitte", so der Rechtsmediziner.

Eine kleine Nachberechnung muss Wehner bis kommende Woche anstellen. Er war davon ausgegangen, dass Riecher nur eine Unterhose zum Todeszeitpunkt trug, so hatte es der KDD angegeben. Doch erst die Leichenbeschauerin hatte Riechers Hose am Folgetag ausgezogen.

Dennoch wird es wohl die Zeit nicht so nach vorne korrigieren, dass eine Aussage von O. als Zeuge gestützt werden könnte. Er hatte angegeben, dass er um 18 Uhr des Tatabends von zwei maskierten Männern überrascht worden sei, als er Riechers Wohnung betreten habe. Dort sei er mit dem Fuß gegen etwas am Fußboden gestoßen. "Nehmen wir an, dass war die Leiche. Ist diese Uhrzeit von 18 Uhr dann möglich?", fragt eine Richterin. "Diesen zeitlichen Unterschied kann ich ausschließen, auch wenn ich die Korrekturfaktoren leicht ändere", antwortet der Rechtsmediziner.

Wehner berichtete auch, dass er die beiden Angeklagten untersucht habe. O. habe zwar im Armbereich kleinere Hämatome gehabt. O. habe angegeben, dass diese leichten Verletzungen während der Arbeit passiert und von seiner Frau zugefügt worden seien. "Das kann tatsächlich so passiert sein." Aber auch aus dem Tatverlauf könnten diese blauen Flecken herrühren. Iyad B. hatte angegeben, dass Riecher ihn in den Finger gebissen hatte. Tatsächlich fand der Rechtsmediziner eine Verletzung, die daher stammen könnte.