Horb a. N. Mord in Nordstetten: Iyad B. rückt im Prozess in Fokus

Fluchtgeschichte in einer Broschüre einer Stadt veröffentlicht

Der psychiatrische Sachverständige Charalabos Salbasidis will dann von der Richterin wissen, ob die Ehefrau was darüber gesagt habe, wie sie Iyad als Mensch sehe. Die Richterin: "Der Beschuldigte sei sehr nett, lieb und schüchtern. Und weil er so schüchtern sei, würde er Sachen tun, die andere von ihm abverlangen."

Interessant: In einer Broschüre ihres damaligen Wohnorts in Baden-Württemberg erzählt Saida ihre Fluchtgeschichte. Sie ist abgebildet mit Iyad. Im Vorspann heißt es: "Was sie sich wünschen? Eine Zukunft jenseits von Konflikten."

Saida erzählt von ihrer Flucht: "Iyad und ich haben dann schnell geheiratet, im September 2015. Zu ihm habe ich gesagt: Ich möchte nicht in Palästina bleiben, ich möchte in einem anderen Land leben. Aber ich hatte keine Ahnung, dass es Deutschland sein wird." Weiter sagt sie: "Für unsere Hochzeitsreise im Dezember haben wir ein Visum für Spanien bekommen. In Madrid haben wir einen Freund von Iyad getroffen, der sagte uns: ›Für eine gute Zukunft müsst ihr nach Deutschland.‹"

Das erzählt Hesham, der Friseur, ganz anders. Iyad und Saida hätten mit ihm geplant, mit ihm nach Deutschland zu gehen. Dafür hätte er ihnen 5000 Euro vorgestreckt – Geld aus dem Verkauf seiner Niere. Das habe Iyad bisher noch nicht ganz zurückbezahlt.

Und was erzählt Saida in der "Ankommen"-Geschichte über Iyad? Nicht viel. Nur soviel: "Ich möchte hier arbeiten, mich als Friseurin verbessern. Mein Traum ist ein eigener Salon, eines Tages. Iyad besitzt einen Lkw-Führerschein in Palästina. Vielleicht wird er Fernfahrer. Er hat keine Angst vor harter Arbeit."

Mehr zum Mord in Nordstetten lesen Sie auf auf unserer Themenseite.