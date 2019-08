Horb a. N. Mord in Nordstetten: Hat Opfer andere ausgenutzt?

Koray: "Nein. Er hat Frauen von Freunden oder Bekannten nie sexistisch gesehen. Da war er sehr anständig und respektvoll." Als Riecher einen Privatkredit über 120.000 Euro für einen krebskranken Freund nicht wiederbekam, habe er K. gefragt, ob er das Geld von der Witwe eintreiben kann. Der Türke: "Ich habe Freunde in Berlin angerufen. Die haben ein Inkassounternehmen. Die sehen gefährlicher aus als Gerichtsvollzieher. Wenn die auftreten, fließt das Geld." Er vermittelte die Geldeintreiber. Später habe Riecher erzählt, dass er das Geld von der Witwe bekommen habe, sagte der Zeuge.

Bei Festen in Horb war er der Leibwächter von Riecher: "Der hatte jede Menge Ärger mit Bauunternehmen. Da gab es einen ganzen Schrank voll Klagen. Wenn die Jungs was getrunken haben und ihn angegangen sind, habe ich mich vor Michael gestellt. Dann war Ruhe!" Nebenkläger Rössler will wissen, warum sich der Zeuge mit dem Betrug seiner Frau beim Hausverkauf, mit dem Arbeitsamt und dem Inkasso selbst strafbar gemacht hat. Der Handwerker: "Das war mir Michael wert."

Der Immobilienunternehmer habe ihm auch angeboten, im Offizierscasino ganz oben einzuziehen. Das hatte Riecher auch O. angeboten, so die Zwillingsschwester des Opfers. Rechtsanwalt Frank: "Hat er Menschen wie Eigentum behandelt?" Der Zeuge: "Mich ja." Ende 2015 kommt es dann zum Bruch, erzählt Koray K.: "Er kam einer meiner Töchter so nahe, wie es keinem Vater gefallen hätte."