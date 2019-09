Horb a. N. Mord in Nordstetten: Ex-Vermieter sagt aus

Enttäuscht von O. zeigt sich auch ein zweiter Zeuge: der Vermieter von O., bevor er in Riechers Elternhaus zog. Der Mediziner vermietete dem Syrer eine Einliegerwohnung – ebenfalls in der Straße in Nordstetten, wo Riecher wohnte. "Wir wurden angesprochen, ob wir nicht einen Flüchtling aufnehmen könnten, er sei Akademiker und intelligent. Er wohnte dann fast zwei Jahre bei uns", berichtet der Vermieter. Die Einrichtung habe ihm nicht so gefallen. "Das war ihm zu alt, damit war er nicht einverstanden. Er wollte immer das Neuste und Beste." Die Ein-Zimmer-Wohnung sei dann neu eingerichtet worden. "Er hat Geschmack, das muss man sagen."

Am Anfang habe das Amt die Miete für O. bezahlt. Als er dann aber eine Arbeit hatte, musste er selbst dafür aufkommen. "Er hat meiner Frau und mir dann einen Brief geschrieben. Seine Deutschlehrerin hat ihm dabei geholfen. Darin bat er uns, die Miete zu reduzieren, sonst müsse er sich eine billigere Wohnung suchen. Er müsse seiner Familie in Syrien Geld schicken." Für die kommenden zwei Monate sei ihm dann die Miete etwas reduziert worden. Außerdem hatte sich O. auch 600 Euro geliehen, die er innerhalb von zwei Monaten zurückzahlen wollte. Der Vermieter belieh dafür die Kaution.

Er habe immer wieder versucht, die Mietkosten zu drücken. "Er sagte auch zu, Haus- und Gartenarbeit zu machen. Das hat er nie in die Tat umgesetzt." Überrascht seien sie auch gewesen, als sie in einem Zeitungsbericht lasen, dass ihr Mieter angeblich immer noch in der Flüchtlingsunterkunft wohne und eine Wohnung suche. Der frühere Vermieter urteilt über O.: "Er ist ein Typ Mensch, der anfangs sehr freundlich erschien, aber nach und nach blätterte die Fassade, er wurde uns sogar unheimlich."

Der Richter fragt nach, wie er das mit dem "unheimlich" meine, ob sie auch Angst vor ihm gehabt hätten. "Nein, das nicht. Man hat das Gefühl gehabt, dass die Freundlichkeit nur vorgespielt ist. Es ging ihm immer nur um sich. Er war gierig, wünschte sich einen Porsche oder schlechtestenfalls einen BMW." Diesen negativen Eindruck wollen die Verteidiger von O. allerdings wohl nicht so stehen lassen. "Herr B., ist denn jeder, der von einem Porsche träumt, gierig?" Und ist die Einschätzung des Vermieters möglicherweise beeinflusst? "Stimmt es, dass eine Schwester von Herrn Riecher früher bei Ihnen in der Praxis arbeitete?" Der Arzt bestätigt das ("Das ist aber schon viele Jahre her"), auch dass er nach dem Tod des Unternehmers Kontakt gehabt hätte. "Ich habe Sie wegen des Todes Ihres Bruders gefragt. Aber sie wollte nicht darüber sprechen."

Übrigens: Beide Zeugen berichten, wie gut O. Deutsch spricht. Und auch wenn er Smalltalk mit seinen Anwälten betreibt, macht er das ohne Dolmetscher. Und zwischendurch verzichtet er auch mehrere Minuten auf seine Kopfhörer, über die er eigentlich die Übersetzung hört.