Horb a. N. Monarchisten rücken in Betra an die Spitze

Eine weitere Partei wurde von Anton Maier als "Veganer-Partei" vorgestellt. Der neue Spitzenkandidat ist zwar Metzgermeister. Er ist aber gleichzeitig Verfechter einer gesunden Ernährung in Form von Veganerkost. Diese soll nach Möglichkeit auch in seinem neuen Gasthof Kreuz auf den Tisch kommen. Spätestens ab Aschermittwoch soll es im "Kreuz" nur noch gesunde und vitaminreiche Mahlzeiten geben.

Im weiteren Verlauf des Abends stellte Betras Ortsvorsteher Andreas Schad eine von ihm neu gegründete Partei mit der Bezeichnung "Freie Monarch Partei" vor. Der neue Spitzenkandidat erklärte in seiner Vorstellungsrede,, seine Partei strebe die Wiedereinführung der Monarchie in Betra an. Er selbst werde sich dann zum "König von Betra" vorschlagen lassen. Als Vorbild diene das Fürstentum Monaco oder der Vatikan. Wenn Betra dann eine Monarchie sei, kämen die Reichen und damit das Geld. Und dann gab es eine weitere Überraschung: Wahlzettel wurden verteilt, und die Gäste konnten per Ankreuzen auf den Wahlzetteln wählen, welcher Partei sie künftig ihre Stimme geben würden. Alle Wahlzettel wurden dann wieder eingesammelt und kamen in eine Wahltrommel. Zwei Glücksfeen drehten dann langsam die Wahltrommel, und schließlich verkündete der Moderator das Wahlergebnis: Betras Ortsvorsteher Andreas Schad hatte das Glück auf seiner Seite und wurde als Wahlsieger proklamiert.

Ein weiteres Highlight: Donald Trump besuchte Betra. Er sagte: "Aus Quellen des FBI habe ich erfahren, dass in Betra die internationale Sicherheit auf das Äußerste gefährdet ist. Einmal ist es der Einwohnerschwund von 20 Prozent. Das kann nicht sein, hier sind dunkle Mächte am Werk."

Und weiter hat es den Präsidenten geschockt, dass es im Ort eine Axt-Attacke gegeben hat. Und schließlich erkundigte sich Trump nach dem in Betra agierenden "Senioren-Einsatz-Kommando", das auch schon in Neckarhausen beim Reinigen des Löschweihers zum Einsatz kam.

Interessant für den Präsidenten war auch die Tatsache, dass es in Betra und in der weiteren Umgebung "schwäbische Düsentriebserfinder" gebe. Das würde auch in die amerikanischen Wirtschaft passen. Der Präsident hatte auch seine Gattin Melania mitgebracht und fuhr mit ihr zur neuen Erlebnisgastronomie "Adler" zum Lunch.

Und es gab noch weitere interessante Programmpunkte: Einmal war es der Auftritt von vier Sängerinnen, deren Lieder von Tilo Dettling mit seiner Gitarre musikalisch umrahmt wurden. Ein weiterer Höhepunkt war das Betraer Männerballett, das die Besucher mit einer schönen Tanzrunde begeisterte. Zum Schluss gab es ein gelungenes Finale, bei dem alle Darsteller mitwirkten und sich mit dem Lied "Wir kommen wieder" sehr harmonisch bedankten. Ihre Lieder wurden von Armin Schwarz mit seinem E-Piano musikalisch umrahmt. Den ganzen Abend über erfreute DJ Axel die Gäste mit seiner tollen Stimmungsmusik.