Horb a. N. M. O. – er lernte blitzschnell deutsch

An vielen Orten hatte Mohammed selbst ehrenamtlich angepackt – weil ihm der Horber Arbeitskreis Asyl zuvor geholfen hatte. In der Kleiderkammer beispielsweise. Die Bekannte des Täters erzählt, dass bei dem, was er ihr erzählt hatte, keine Anzeichen für eine Traumatisierung durch den syrischen Krieg gibt. Sie sagt: "Mir hat er erzählt, dass er sich jahrelang in der Türkei aufgehalten hat. Noch bevor der Bürgerkrieg in Syrien angefangen hat."

Zum Jahreswechsel 2016/17 hatte M. O. noch fleißig Wohnungen gesucht. Laut der Pressemeldung der Polizei kennen sich Riecher und der Tatverdächtige seit ungefähr seit einem Jahr.

Riecher hatte sich immer sehr für die syrischen Flüchtlinge eingesetzt. Hatte unter anderem Kleinbusse gemietet, damit auch die Flüchtlinge aus Empfingen und weiter entfernten Ortsteilen von Horb an der Vesperkirche im Steinhaus teilnehmen können.

M. O. hatte eine Zeit lang in einer Ein-Zimmer-Wohnung in der Weikersthalstraße gewohnt – nur wenige Häuser von dem Haus entfernt, in dem Riecher tot aufgefunden wurde.

Der Tatverdächtige hatte für Michael Riecher auch Garten- und Hausmeisterarbeiten im Offizierskasino auf dem Hohenberg gemacht, welches Riecher im Jahr 2012 gekauft hatte. Im Sommer zog der Tatverdächtige in das Elternhaus von Michael Riecher ein. Damit er mit seiner frisch angetrauten Ehefrau vernünftig wohnen kann.