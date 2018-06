Anzeige Moderner Service und kompetente Beratung

Am 1. Juni ging es los, am 3. Juni wurde Eröffnung gefeiert. Die neue Apotheke liegt direkt am Einkaufszentrum, Bahnhof und Busbahnhof und läuft bereits auf Hochbetrieb. Der Vermieter, die Kreissparkasse Freudenstadt-Horb, hatte ideale Räumlichkeiten im Angebot, die von Inhaberin Dr. Monika Rönfeldt-Büttel und ihrem Mann Stephan Büttel bis ins letzte Detail für den Apothekenbetrieb geplant und eingerichtet wurden.

Ein breites Sortiment findet man in den offen zugänglichen Regalen, während die rezept- und apothekenpflichtigen Arzneien an großzügig dimensionierten Terminals ausgegeben werden – der Automat liefert dem Team das gewünschte Medikament. Als Service bietet die Neckar-Apotheke Beratung in allen Fragen rum um Arzneimittel, Import internationaler Arzneimittel, Anfertigung von Rezepturen, Überprüfung von Hausapotheken, Reiseapotheken und Autoverbandskästen, Blutdruckmessung, Verleih von digitalen Babywaagen und elektrischen Milchpumpen und vieles mehr. Ist ein Arzneimittel nicht vorrätig, ist ein Lieferservice möglich, zwei Mal täglich, entweder am Vor- oder Nachmittag. Auch wenn der Kunde aufgrund einer Erkrankung das dringend benötigte Medikament nicht abholen kann, ist eine Lieferung nach Hause möglich.

Vorbestellungen von rezeptpflichtigen Medikamenten sind auch mit der App "Deine Apotheke" möglich. So kann beispielsweise noch in der Arztpraxis das Rezept abfotografieren und sicher verschlüsselt an die Neckar-Apotheke verschickt werden. "Ich bekomme die SMS persönlich und kann dem Kunden dann eine SMS zurückschreiben, wenn das Medikament da ist", so Monika Rönfeldt-Büttel.