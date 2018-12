Horb a. N. Moderne Erzählung mit fülliger Klangkulisse

Nach so viel Realität entführte das Orchester des MGG (Leitung Tanja Krause) im Zusammenspiel der beiden Streicherklassen der Musikschule unter Leitung von Larissa Dolgova (Geige) und Wolfgang Reichert (Cello) die Zuhörer ins Reich der klassischen Musik. Als Einleitung in diesen Konzertteil hatte das Ensemble den 1. Satz Allegro moderato aus Divertimento G-Dur von Josef Hayden gewählt.

Nach dieser großen, getragenen Melodie ging es bei der "Petersburger Schlittenfahrt" recht schwungvoll durch den imaginären Winterwald. Unterstützt von Maestro Wolfgang Reichert, der mit seinem Cello die Kontrapunkte in den jubilierenden Klang der Geige setzte, wurde dieses Stück mit zu einem der Höhepunkte des Konzerts.

Musiklehrerin Dolgova spielte dann mit ihren Schülern, darunter auch die kleinen "Musikküsschen", drei einfache Stücke für Violine. Darunter die bekannte Melodie "Morgen kommt der Weihnachtsmann".

Musikalisch hochkarätig wurde es dann, als alle Ensemblemitglieder wieder gemeinsam die beiden letzten Stücke ihres Beitrags spielten. Mit "Wanderer" und dem Stück "Flight of the Condor", das Simon and Garfunkel als "El Condor Pasa" weltberühmt gemacht hatten, kam noch ein wenig Moderne in die altehrwürdige Kirche.

Nach diesem Beitrag las Leonie Winz ein Stück aus einer modernen Weihnachtsgeschichte als Hinführung zum Stück "Daniel", das die Schüler der Klasse 5a des MGG danach spielten und sangen, vor. Es ging um den Hirten Daniel, der mit seinen Schafen, denen er Namen wie Zottelbock und Schleckermaul gegeben hat, auf dem Feld lagerte. Im Grunde genommen war es die Weihnachtsgeschichte nach Lukas, doch in einer wesentlich modernen Form und mit der Erkenntnis am Ende: "Die Geschichte mit dem Königskind habe ich irgendwie falsch verstanden. Das liegt ja hier im Stall und nicht im Schloss des Königs." Zum Abschluss dieser Feierstunde im Advent sangen die singenden Schauspieler der Klasse 5a noch "Stimmet Hosianna an". Dann dankte der Konrektor für den Besuch und die Darbietungen und schickte die Zuhörer nach Hause. Eine Zugabe gab es nicht.