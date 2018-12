Horb a. N. Mit Tempo 90 in Mühringen durch die 30er-Zone

In diesen zwei Wochen wurden 5292 Fahrzeuge erfasst. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 30 Stundenkilometer. In diesem erlaubten Bereich wurden 202 Fahrzeuge erfasst. Bis zu 40 km/h fuhren 808 Fahrzeuge. Erschreckend ist die hohe Zahl der Verkehrsteilnehmer, die erheblich schneller als erlaubt gemessen wurden. Mit bis zu 50 Stundenkilometer waren 1719 und mit bis 60 km/h 1739 Fahrzeuge unterwegs. 712 Fahrzeuglenker fuhren bis zu 70 km/h, 98 wurden bis zu 80 km/h und 13 bis zu 90 km/h gemessen. Ein Fahrzeug war sogar noch schneller.

Messung in Eyacher Straße

50 Stundenkilometer beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in der Eyacher Straße in Höhe der Bushaltestelle. Gerade in der Zeit ab 6 Uhr morgens, in der die Schulkinder unterwegs sind, ist hier die Gefahr, dass einmal etwas passiert besonders groß. Umso erschreckender ist das Ergebnis der Geschwindigkeitsmessung, die vom 22. Oktober bis zum 6. November mit der Messtafel vorgenommen wurde. Insgesamt wurden 14 078 Fahrzeuge erfasst. Gerade einmal 2100 Fahrzeuglenker hielten sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. 5006 Fahrzeuge waren mit bis 60 Stundenkilometern unterwegs und bis 70 km/h waren es noch einmal 4256. 2006 Fahrzeuge fuhren bis 80 km/h und 710 rücksichtslose Fahrer fuhren zwischen 80 und 111 km/h. Die Messungen mit der Verkehrsmesstafel scheinen keine große Wirkung auf die Verkehrsmoral zu haben, so das Fazit in der Sitzung des Ortschaftsrat.