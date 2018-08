Ein bisschen Abenteuer erleben, und einmal wie Robin Hood mit Pfeil und Bogen schießen, das versprach das Sommerferienprogramm der Mühlener Bogenschützen. Sie bieten schon seit Beginn der Stadtranderholung Kindern ab zehn Jahren die Möglichkeit, sich einmal im Bogenschießen zu versuchen. Auch dieses Mal waren die 15 Plätze, die man vorgesehen hatte, schnell ausgebucht. Leider wollte das Wetter nicht so recht mitspielen. Acht Betreuer, Christine und Lothar Graf, Matthias und Marcel Schillsott, Ricardo Rheinländer, Isabel Höfler sowie Katja Baiker und Simon Bailer, alles aktive Bogenschützen, kümmerten sich um die Teilnehmer mit einem leichten Recurve Anfängerbogen mit Visier und einer Zugkraft von neun bis zehn Kilogramm und leichten Carbonpfeilen. Nachdem die Kinder eine Zeit lang geübt und ein Gefühl für Pfeil und Bogen bekommen hatten, durften sie sich im Schießen auf Scheiben und Luftballons versuchen, um sich dann am Schluss in einem kleinen Wettkampf zu messen. Mit einem Grillen am Lagerfeuer ging der Nachmittag zu Ende. Foto: Tischbein