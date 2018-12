Horb a. N. "Mit Herzblut dabei" mobilisiert 177 Angestellte zur Blutspende

Wie Heinzelmann betont, passe die Aktion sehr gut zum Unternehmensleitsatz "Ihr Vertrauen verdienen – jeden Tag!" und den Werten Wertschätzung, Verbindlichkeit und Leistungsstärke, für die die ahg-Gruppe stehe. "Es freut mich, dass diese vorbildliche Aktion unserer jungen Führungskräfte in diesem Jahr fortgesetzt wurde und wieder ein großer Erfolg war – vor allem natürlich im Sinne der Bedürftigen, die auf Spenderblut angewiesen sind", sagt Heinzelmann.

Mehr als zehn Prozent der Mitarbeiter der ahg spendeten ihr Blut. Was die Aktion "Mit Herzblut dabei" ebenfalls sehr positiv von anderen ähnlichen Blutspende-Initiativen von Firmen unterscheidet, erklärt Michael Molitor, Werbe- und Organisationsreferent beim DRK-Blutspendedienst: "Dass die Mitarbeiter der Projektgruppe unseren Leuten vor Ort bei der Blutspende-Aktion helfen, ist für uns sehr wertvoll", sagt er. Aber nicht nur in dieser Hinsicht sei die Aktion im Südwesten einzigartig: "Es gibt Firmen, zu denen wir direkt zur Blutspende kommen. Das wäre bei der Struktur der ahg-Gruppe aber nur sehr schwer umsetzbar." Und so sei das Konzept, den Mitarbeitern einen Blutspende-Termin in der Nähe ihres Betriebs anzubieten, optimal auf die Unternehmensstruktur der ahg zugeschnitten.

Zum Erfolg der diesjährigen Aktion sagt Molitor: "177 Blutspenden, das ist schon eine Hausnummer. Gerade mit den Aktionen in den Sommermonaten, wo es in den Ferien immer etwas schwieriger ist, genügend Spender zu mobilisieren, hat die ahg genau die richtige Zeit gewählt." Dankbar ist man beim DRK-Blutspendedienst immer auch über die zahlreichen Erstspender. Erfahrungsgemäß sei es so, dass diese in einer Gruppe, wie hier dem Kollegenkreis, eher teilnehmen. "Einige Erstspender würden alleine nicht zum Termin kommen", schließt Molitor, der hofft, dass die ahg-Gruppe die Aktion auch im Jahr 2019 wieder anbietet. Denn es wird auch im kommenden Jahr so sein, dass bundesweit täglich rund 15 000 Blutspenden benötigt werden, davon zwischen 1800 und 1900 in Baden-Württemberg.