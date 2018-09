Horb a. N. Mit dem Kochlöffel um die Welt

"Wir wollen als Ausbildungsbetriebe spannender sein", erklärt Dehoga-Vorsitzender des Kreis Freudenstadt Jörg Möhrle. Auch er ist mit seinem Wellnesshotel Tanne aus Tonbach an die Realschule gekommen, um die Schüler neugierig auf die Gastronomie zu machen. Sogar frisch gegrillte Burger zum selbst zusammenstellen gab es an seinem Stand.

In den Weinkellern der Welt

Das Hotel Lauterbad begeistert die Realschüler mit ihrer Cocktail-Mix-Aktion. Hier können sich die Kinder austoben und ihre eigene Kreation im Anschluss direkt verköstigen. Auch die "Traube" aus Tonbach, das Hotel Bareiss aus Baiersbronn und das Hotel Waldachtal waren mit Info-Ständen vor Ort.

Die interaktiven Stände gemeinsam mit entspannter Musik bilden ein vielversprechendes Konzept. "Wir waren heute sehr erfolgreich. Dadurch, dass immer eine Klasse an den Ständen und eine im Gastro-Mobil war, kam ein reger Austausch zustande", freut sich Möhrle. Eines der Highlights: der Gastro-Surfer. Hier können die Kinder virtuell durch die ganze Welt surfen und landen dabei immer mal wieder in Küchen, Weinkellern oder Restaurants, wo sie Fragen beantworten müssen und so Punkte sammeln konnten. "Das soll auch zeigen, wie international ein Beruf in der Gastronomie-Branche ist", erklärt Eberhard das Konzept.

Den internationalen Bezug der Branche vermittelt auch Koch Sigfried Lechler den Schülern. Sein Beruf hat ihn bereits um die halbe Welt geführt. "Ich war direkt nach meiner Lehre eine Weile in Hawaii und hab dort im Hilton gearbeitet. Danach war ich auf einem Kreuzfahrtschiff tätig, und dann hat es mich in die Formel 1 verschlagen", erzählt Lechler. Für die Kinder besonders spannend: Auf seinem Tablet hat er eindrückliche Bilder seiner Reisen festgehalten, mit denen er den Schülern zeigen will, wie viel Spaß ein Beruf in dieser Branche mit sich bringen kann.