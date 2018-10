Horb a. N. Mit Cannabis Plätzchen gebacken als Schmerzmittel für die Frau?

Der Angeklagte bestreitet dies: "Ich habe es ausschließlich für meine Frau angebaut. Nicht einmal selber habe ich davon genommen. Ich muss mich ja um den Haushalt kümmern, da kann ich so etwas nicht nehmen."

Der Kriminalpolizist kann ein Handeltreiben auch nicht nachweisen: "Es wurde in der Wohnung nichts gefunden, das auf Drogendealen hinweist, keine Waage, keine große Menge an Geldscheinen und ähnliches. Außerdem ist der Angeklagte in der Drogenszene nicht bekannt."

"Wie lange bauen Sie schon an?", möchte der Richter wissen. "Seit einem Jahr", antwortet der Angeklagte. "Und haben Sie sich nie um eine legale Behandlung mit Tabletten, die THC enthalten, bemüht?"

Der Angeklagte verneint. "Es ist sehr schwer, diese genehmigt zu kriegen, und immer wenn ich es bei den Ärzten angesprochen habe, reagierten sie sehr verhalten."

Er betont immer wieder, dass seine Frau nichts damit zu tun gehabt hätte. Durch ihre schweren Behinderungen wäre sie auch nie in der Lage gewesen, die Indooranlage im zweiten Stock zu sehen. Schließlich sagt er resigniert: "Ich habe einen Fehler gemacht und den sehe ich auch ein."

Die Tatsachen, dass der Angeklagte weder bislang vorbestraft, noch in der Drogenszene bekannt ist oder eigennützig gehandelt hat, sich zudem kooperativ und einsichtig zeigte, wirkte sich positiv auf sein Urteil aus. Ein Handeltreiben konnte sich außerdem nicht bestätigen lassen. Der Besitz der hohen Menge an Marihuana, die Länge des Zeitraums, in welchem dieses angebaut wurde, und das Nichtbemühen um eine legale THC-Therapie führten schließlich zum genannten Urteil.