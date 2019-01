Horb a. N. Mit 50 Jahren noch lange nicht Schluss

Bei so vielen Auslandsbesuchen ist es kaum verwunderlich, dass die Horber die Gegend um Southend- und Leigh-on-Sea – und damit auch das etwa sechzig Kilometer entfernte London – wie ihre Westentasche kennen. "In London kennen sich manche von uns mittlerweile wahrscheinlich sogar besser aus als in Stuttgart", schätzt Alois Rasch. In Leigh-on-Sea durften sich die ehemaligen Fußballspieler bereits zweimal in das Goldene Buch der Gemeinde eintragen – 1970 und 2008.

Heute verbindet die ehemaligen Fußballer der Leigh Ramblers und des FC Horb eine innige Freundschaft, die ihren Anfang 1973 nahm. Die Horber Spieler – mittlerweile dem Jugendalter entwachsen – nahmen im Frühjahr am Easter Tournament, einem internationalen Fußballturnier für aktive Mannschaften in Southend-on-Sea teil. Untergebracht waren sie bei Spielern der Leigh Ramblers. Wie die Horber letztendlich beim Turnier abgeschnitten hätten, wisse er gar nicht mehr, meint Rasch. Aber viel wichtiger sei auch gewesen "was sich nebenher getan hat – das Drumherum".

Genau dieses "Drumherum" ist den ehemaligen Fußballspielern bis heute erhalten geblieben: "Als die Fußball-Zeit für uns vorbei war, entstand stattdessen eine Freundschaft", erzählt Bernhard Hug. Auch die gegenseitigen Besuche brachen mit dem Ende der Zeit als aktive Spieler nicht ab – nur Anlässe änderten sich. Statt sportlichen Aktivitäten stand später anderes auf dem Programm: Vereinsjubiläen, Geburtstage, Hochzeiten und in jüngeren Jahren auch zwei Beerdigungen in Leigh-on-Sea.

So unterschiedlich die Anlässe sind, eines haben die Treffen laut Harald Motteler gemeinsam: "Wenn wir zusammenkommen, ist es einfach immer unglaublich gesellig." So auch Anfang Dezember, als Hug, Motteler, Rasch und Rothfuß sich auf Einladung ihrer englischen Freunde zu einer kurzen Reise nach Leigh-on-Sea aufmachten. Von Samstag bis Montagabend verbrachten sie mit ihren englischen Freunden "intensive 48 Stunden", wie Rasch sich erinnert.

Auch den 50. Jahrestag ihrer ersten Englandreise haben die Horber im vergangenen Jahr mit einer Zusammenkunft in Horb gefeiert. Doch damit soll es natürlich noch nicht getan sein: Die ehemaligen Fußballer hoffen, im laufenden Jahr noch einmal eine große Jubiläumsreise nach England unternehmen zu können. Denn auch nach 50 Jahren ist die Begeisterung für England noch ungebrochen. "Solange wir am Leben und noch in der Lage dazu sind, wollen wir diese Freundschaft auch aufrecht erhalten", bekräftigt Rasch.

Dass die Freundschaft zwischen den ehemaligen ASV-Horb- und Leigh-Ramblers-Spielern etwas Besonderes ist, hat die Erfahrung gezeigt. In den vergangenen Jahren seien zwar immer wieder auch Jugendmannschaften der Southend Borough Football Combination nach Horb gereist und umgekehrt, aber ein vergleichbarer – auch privater – Austausch zwischen den Spielern sei bisher nicht mehr zustande gekommen, sagt Rasch: "Da ist der Funke einfach nicht so übergesprungen wie bei uns."