Horb a. N. Mission Mudder künftig mit im Boot bei Mudiator

Damit dies auch in den kommenden Jahren so stattfinden kann, haben sich die Veranstalter nun zu einer weitreichenden Partnerschaft entschlossen. Ab dem kommenden Jahr wird sich der Mission Mudder der Abenteuerlaufserie Mudiator anschließen: "Wir sind mit dem Lauf an einer Grenze angelangt, die uns vor eine schwierige Entscheidung gestellt hat. Entweder die Teilnehmerzahl zu reduzieren oder mit einem Partner zusammen den Mission Mudder noch professioneller und attraktiver zu machen. Nach sehr guten Gesprächen mit dem erfahrenen Sportevent-Veranstalter Skyder Sportpromotion sind wir letztlich zu dem Entschluss gekommen, zukünftig unter dem Dach von Mudiator zu laufen", erklärt Stefan Hamann, Geschäftsführer des Veranstalters Hamann and friends. Der beliebte Abenteuerlauf in Horb am Neckar geht damit am Samstag, 30. Juni 2018, in die fünfte Runde.

Skyder Sportpromotion ist im Schwarzwald bisher vor allem bekannt für seine Sport-Events im Mountainbike-Bereich wie dem Mountainbike UCI World Cup in Albstadt oder der Marathon Weltmeisterschaft in Singen. Neben dem Mission Mudder wird zukünftig auch der AllgäuMan in Füssen unter dem Mudiator-Dach laufen. "Unser Ziel ist es dabei, eine abwechslungsreiche Serie mit vielen unterschiedlichen, attraktiven Hindernissen und tollen Standorten auf die Beine zu stellen", so der neue Veranstalter. "Wir freuen uns deshalb sehr, den Mission Mudder in Horb in der Rothaus Mudiator Familie begrüßen zu können und sind uns sicher, den Event weiter ausbauen zu können", so Stephan Salscheider, Inhaber von Skyder Sportpromotion.