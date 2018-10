Horb a. N. Mini-Cooper soweit das Auge reicht

Ihre stolzen Besitzer fuhren mit ihren Heilix-Blechle im Konvoi von den ahg-Standorten Pforzheim, Baden-Baden, Offenburg, Villingen-Schwenningen und Albstadt nach Horb, um sich dort mit Gleichgesinnten und Fans zu treffen. Fachsimpeln, Trends erkunden und sich mit Freunden austauschen, stand bei diesem ersten Treffen, das unter dem Motto "All4Mini" stattfand, ganz oben auf der Prioritätenliste.

Natürlich sind einige der Besitzer auch von den Wettbewerben, die in den Kategorien Sound, Design und Oldtimer ausgetragen wurden, angelockt worden. Jens Sandstede, Besitzer eines im puristischen Stil gehaltenen Fahrzeugs, hat sogar eine Zweitagestour, die ihn von Friesland, er wohnt in der Nähe der Bierstadt Jever, in den Schwarzwald führte, auf sich genommen, nur um an diesem Treffen teilzunehmen.

Seine Ambitionen auf einen Platz im Design-Ranking nahm ihm Veranstaltungsleiter Adrian Jost, Markenmanager bei der ahg, jedoch recht schnell. "Bei so vielen ausgefallenen Fahrzeugen hat ein neutrales Fahrzeug keine Chance", erklärte er dem Mann aus Friesland.