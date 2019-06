Horb a. N. Miller & Monroe: Folgt jetzt Kik, Tedi oder Woolworth?

Der Insolvenzverwalter für Miller & Monroe, Jochen Sedlitz, gibt da mehr Auskunft: "In Horb wird gerade noch über den Mietvertrag verhandelt. Nach meiner Info steht es gut, dass es dort zu einem Nachfolgemietvertrag kommt und die Mitarbeiter dann ein Angebot bekommen, weiter zu arbeiten."

Fortführung der Filialen wirtschaftlich undenkbar

Eine Fortführung der Miller & Monroe-Filialen sei nach den Feststellungen von Sedlitz wirtschaftlich undenkbar. "Die Verlustsituation und umfangreiche Probleme mit den Vermietern wegen ausstehender Mietraten ließen eine Sanierung des Geschäftsbetriebes in Eigenregie leider nicht zu", so der Insolvenzverwalter. Für etwa 80 Filialen stehe bereits fest, dass Kik, Tedi oder Woolworth sie nicht übernehmen würden. Gehört auch Horb dazu? Sedlitz verneint. Tatsächlich würde gerade mit der Gruppe (siehe Info) verhandelt. Man wolle den Standort Horb gerne haben, es sei aber noch kein Mietvertrag unterschrieben worden.

Kommt es nun doch zu dem Szenario, das die Stadt unbedingt vermeiden wollte? Gemeinderat und Stadtverwaltung hatten sich klar gegen eine sogenannte "Billigkette" ausgesprochen. Kik war stets ein "rotes Tuch". Genauso wie andere "Billig-Anbieter".

Der frühere Investor Hans-Jürgen Birk hatte noch 2017 über Tedi gesagt: "Tedi stand für uns nie zur Disposition. Wir versuchen alles, uns an die Aussagen zu halten, die wir gegenüber den Bürgern gemacht haben. Wir wollen am Vögele-Standort Qualität und möglichst keine Billiganbieter." Wirtschafsförderer Axel Blochwitz erklärte im gleichen Jahr: Kik gehöre ins untere Preissegment, existiere bereits in Empfingen und sei nicht das, was man sich wünsche.

Tedi-Lösung für Angestellten keine gute Nachricht.

In Schramberg war die Tedi-Lösung übrigens für die Angestellten keine gute Nachricht. Beim neuen Nachmieter hätten die Verkäuferinnen von Miller & Monroe keine Chance gehabt, da dieser nur Kräfte aus dem Billiglohnsektor beschäftige. Die Filialleiterin hatte sich dort ein anderes Ende gewünscht. Die Mitarbeiterinnen seien ohne ein Dankeschön vom Arbeitgeber abserviert worden. Sedlitz zeigt sich für Horb allerdings optimistischer. Wenn das mit dem Mietvertrag klappe, würden auch die Angestellten übernommen.

Tedi, Kik und Woolworth gehören alle zur HH Holding aus Bönen in der Nähe von Dortmund. Hinter der Holding stehen die Tengelmann-Eigentümerfamilie Haub sowie der Kik-Gründer Stefan Heinig. Heinig wurde vom Manager-Magazin als "Deutschlands Ramsch-König" bezeichnet. Ramsch sei sein Leben, denn er liebe es billig.