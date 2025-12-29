Horb a. N.: MGG startet eine besondere Fahrt ins Blaue

Mit Wasser, Blue Notes und Blaulicht: 100 Schüler nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch ihre ganz eigene blaue Welt

Horb. Seit vielen Jahren bietet das MGG den Schülern der fünften Klassen die Teilnahme an der Kreativ-AG in einem der Bereiche Bildende Kunst, Musik oder Sport. In diesem Schuljahr wurde ein besonderes Projekt für die "kreativen" Schüler angeboten.Die Lehrer der vier Kreativ- AGs, Aenne Oechsle (Sport), André Deuschle (Sport), Anna Mayer (Bildende Kunst) und Irina Heidebrecht (Musik), beschlossen dieses Jahr gemeinsam zu arbeiten und eine Aufführung zum Thema "Blau" mit den Schülern zu entwickeln.

Über das ganze Schuljahr wurde fleißig gearbeitet: Ideen wurden gesammelt und zu Aufführungsthemen weiter ausgearbeitet, es entstanden eigene Kompositionen der Schüler, Choreographien, Bilder, Kulissen und Schauspielstücke.

Die viele Arbeit in den Kreativ-AGs und lange Probentage haben sich gelohnt – nun konnten 100 Schüler des Martin-Gerbert-Gymnasiums das Publikum mit Darstellungen ihrer kreativen Arbeiten im Bereich Bildende Kunst, Musik und Sport zum Thema "Eine Fahrt ins Blaue" begeistern.

Die Aufführung wurde mit dem gemeinsamen Singen eines Bluessongs, zu dem die "Künstler" blaue Brillen mit den "Blue Notes" gebastelt hatten, eröffnet. Zu den weiteren von allen Schülern vorgetragenen Liedern zum Thema "Blauer Planet" schmückte eine selbst hergestellte Weltkarte die Bühne.

Zum Thema "Wasser" gab es eine besondere Vorstellung: Zu vier ausgesuchten Naturbildern Regen, Meer, Teich und Bach komponierten die Schüler der Musik-Kreativ-AG in Gruppen eigene Kompositionen für die von ihnen beherrschten Musikinstrumente. Sie erstellten eigene Partituren und Stimmauszüge. Die von den Musikern selbst komponierte und gespielte Musik wurde von den Sportlern in Choreographien mit Bändern umgesetzt. Die Arbeit an diesem besonders freien und kreativen Projekt war für alle Beteiligten eine Herausforderung, welche von den Schülern gut gemeistert wurde.

Auf der "Fahrt ins Blaue" durfte Johann Sebastian Bach auf keinen Fall fehlen. Doch so eine Fahrt ins Blaue birgt viele Überraschungen: Breakdance, Blaulicht, Hip-Hop Rhythmus auf Kongas und Präludien aus dem "Wohltemperierten Klavier" von Bach – passt das wirklich zusammen? Inspiriert von der weltberühmten Breakdance-Gruppe "Flying Steps", tanzten die Schüler der Sport-Kreativ-AG vor einer von den Künstlern gestalteten Barockkulisse Breakdance zu Bachs Präludien, während die jungen Musiker den mitreißenden Hip-Hop-Rhythmus auf Kongas, Bongos und einer Cajon zauberten.

Die von den Sportlern spannend gestaltete "Blaue Akrobatik" war einer der Höhepunkte des spannenden Abends: Zu rockiger Musik turnten die Kinder synchron in Flugrollen, Rädern und Salti über die blauen Matten. Vollendet wurde die Performance durch eine Videoshow mit blauen Fotos aus der Schulumgebung.

Nach diesem furiosen Auftritt wurden die Zuschauer in eine erholsame Pause entlassen, in der die Eltern verschiedener fünfter Klassen ein reichhaltiges Büfett anboten.

Im zweiten Teil präsentierten die Schüler Pantomimestücke zu blauen Redewendungen, die von den Zuschauern zu erraten waren. Zu sehen waren zum Beispiel "Eine Fahrt ins Blaue" oder "Blau machen".

Bei der gemeinsamen Arbeit der Kunst- und Musik-AGs entstand ein selbst komponiertes Musical "Der blaue Prinz und das rote Bauernmädchen", in dem ein Schüler aus der 5d zusammen mit Lea-Marie Hellstern (5b, Bauernmädchen) und viele andere Kinder ihr Talent als Schauspieler entdeckten. Während die Hofgesellschaft und der blaue, tanzende Zauberwald mit selbst gebastelten Baumkostümen die Zuschauer verzauberten, hinterließ die Standbildgruppe mit ausdrucksintensiven Standbildern zum Thema Kampf großen Eindruck beim Publikum.

Der gemeinsame "Blaue Tanz" auf dem Schulhof, den alle Fünftklässler ein halbes Jahr immer wieder geübt hatten, bildete den krönenden Abschluss der überaus gelungenen "Fahrt ins Blaue".

Durch die besondere Art des Unterrichts konnten die Schüler der Kreativ-AGs die eigenen Talente entdecken, Ideen entwickeln, die Selbständigkeit und das Selbstbewusstsein stärken und das Miteinander erleben. D

ie Schüler höherer Klassenstufen, welche als Licht- und Tontechniker (Fabian Gogliewicz, Michael Brandmeier, Lars Schmitter, Julian Gabriel und Robin Daltoé) sowie Bühnenhelfer und Maskenbildner (Anna-Lena Sikeler, Edna Rössler, Jennifer Dreidt, Verena Bran, Laura Schwarz und Lena Heller) mitgearbeitet haben, waren immer zur Stelle und zeigten dabei viel Selbstverantwortung und Teamgeist.