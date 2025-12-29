Horb a. N.: MGG startet eine besondere Fahrt ins Blaue

Mit Wasser, Blue Notes und Blaulicht: 100 Schüler nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch ihre ganz eigene blaue Welt
Horb. Seit vielen Jahren bietet das MGG den Schülern der fünften Klassen die Teilnahme an der Kreativ-AG in einem der Bereiche Bildende Kunst, Musik oder Sport. In diesem Schuljahr wurde ein besonderes Projekt für die "kreativen" Schüler angeboten.Die Lehrer der vier Kreativ- AGs, Aenne Oechsle (Sport), André Deuschle (Sport), Anna Mayer (Bildende Kunst) und Irina Heidebrecht (Musik), beschlossen dieses Jahr gemeinsam zu arbeiten und eine Aufführung zum Thema "Blau" mit den Schülern zu entwickeln.