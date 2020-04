Horb a. N. Merkwürdigkeiten nach Mord in Nordstetten

Oberstaatsanwalt Christoph Kalkschmid und Nebenkläger-Anwalt Knut Rössler hatten gleich nach dem Urteil erklärt, dass sie Revision einlegen wollen. Doch dafür benötigen die Juristen die schriftliche Urteilsbegründung.

Nebenklage-Anwalt Knut Rössler: "Alles, was mündlich im Gericht bei der Urteilsbegründung gesagt wurde, gilt juristisch als Schall und Rauch. Entscheidend ist, was schriftlich in der Urteilsbegründung niedergelegt wird."