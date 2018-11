Horb a. N. Merkel-Rückzug: Effekte auf Kommunalpolitik

Die Groko im Sturzflug, die Grünen im Aufwind. Die FDP stabil. Und was wird aus der AfD, wenn die Kanzlerinnen-Dämmerung von Angela Merkel doch schneller eintritt, als erwartet? Fragen, die sich natürlich auch die Horber Kommunalpolitiker stellen. Denn: Nächstes Jahr nach der Kommunalwahl am 26. Mai ist für so manche Fraktion ein doppelter Einschnitt: Altgediente Stimmenkönige hören auf, dazu schrumpft die Sitzzahl um sechs Sitze auf 26.

Spucken da auch noch bundespolitische Trends in die Suppe? Der Horber FDP-Landtagsabgeordnete Timm Kern hat über Kommunalwahlen geforscht. Konkret: Über Bürger- und Oberbürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg. Kern sagt: "In Großstädten wie Mannheim oder Stuttgart kann die Bundespolitik schon einen Einfluss auf die Wähler haben, in dem sie die Parteipräferenz durchaus beeinflussen kann. Im ländlichen Raum – wozu der Landkreis Freudenstadt definitiv gehört – schauen sich die Wähler jeden Kandidaten genau an." Doch was sagen die Fraktionschefs des Horber Gemeinderats?

CDU