Horb a. N. Menschen greifen nach dem Frieden

Horb. Kurz nach 10.30 Uhr, direkt nach dem Gottesdienst, riefen die Glocken der Kirche, in deren helles Geläut sich der tiefe Ton der großen Trommel der Stadtkapelle mischte, die Menschen auf, mit zu den zwei Außen-Altären zu pilgern, um dort bei diesem kirchlichen Hochfest des Leibes und Blutes Christi zu gedenken.

Oben auf dem Marktplatz, vor dem Rathaus, stand der Hauptaltar, der wie immer von der Horber Kolpingsfamilie gestaltet worden war. Wenige Meter weiter, beim Krankenhaus, war der zweite Altar aufgebaut.

Vor dem Hauptaltar erwartete die Gläubigen wieder ein wunderbares Blumenbild, das viele fleißige Hände in mühevoller Detailarbeit gelegt hatten. Das Motiv "Suche den Frieden und jage ihm nach", das auch das Motto des Katholikentags in Münster war, symbolisiert Himmel und Erde, die in den Farben braun und blau zu erkennen waren. Weiter zeigt es die in gelb gehaltene Dreifaltigkeit im Dreieck sowie die Friedenstaube, die den Menschen etwas Gutes verheißt und den Ölzweig im Schnabel hält, wonach die Menschen auf der Welt in den verschiedenen Kontinenten versuchen zu greifen, um den Frieden zu erhalten.