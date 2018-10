Horb a. N. Mensch und Tier gestalten den Leonhardsritt

Dann erfolgt ab 14 Uhr der Pferderitt mit Kutschen. Um 15 Uhr segnet Weihbischof Kreidler die Tiere auf dem Sportplatz, der inzwischen in "Leonhardsarena" umgetauft worden ist. Für die Kinder ist Ponyreiten angesagt, es gibt Lamas und auch viele Kleintiere zu sehen. Ab 16 Uhr erfolgt das Schlusssignal und gegen 17 Uhr ist das Fest zu Ende.

Die Veranstalter wollen damit den Restbetrag für die rund 205 000 Euro aufzubringenden Eigenmittel nun endgültig abschließen. Die Fördergemeinschaft will dann mit dem Adventsbasar am Horber Advent endgültig einen Schlusspunkt setzen. Sollte dann ein Mehrbetrag vorhanden sein, fließt dieses Geld als Startkapital in die Liebfrauenkirche, deren Dach genauso restauriert werden muss.

Die Helfer treffen sich schon am Montag- und Dienstagabend ab 17 Uhr zum Aufbau und dann am Festtag selber morgens ab 7.30 Uhr. Kuchenspenden werden gerne noch von Rosemarie Nitsch, Telefon 07451/21 07, angenommen. Parkplätze gibt es wieder auf der Wiese vor dem Schütte-Campingplatz oder auch beim Tennisclub. Dort stehen zur Einweisung Helfer.