Horb a. N. Mehrere fiese Maschen auf Facebook

Mit dem Passwort hat diese Masche allerdings nichts zu tun. Auf der Internet-Seite Onlinewarnungen.de wird diese Betrugsmasche so erklärt: Das Problem ist, wenn der Nutzer des "geklauten" Profils alle Daten und Beiträge öffentlich sichtbar lässt. Die Betrüger kopieren alle Daten und legen einen neuen Facebook-Account an. Dann stellen sie eine Freundschaftsanfrage an die bisherigen Freunde des geklauten Profils. Als Schutz wird deshalb empfohlen, die Privatsphäre-Einstellungen der Freundesliste auf "Nur Freunde" oder besser "Nur ich" zu stellen.

Die Horberin geht dennoch auf Nummer sicher. Sie hat jetzt ein neues, kompliziertes Passwort. Sie sagt: "Das zeigt, dass man offenbar noch gläserner ist, als ich bisher dachte. Dabei gehöre ich zu den Menschen, die Facebook eher zurückhaltend benutzen. Meistens poste ich dort nur Sachen, die mit meiner beruflichen Tätigkeit zu tun haben. Ich hoffe, das keiner meiner Facebook-Freunde durch den Hack geschädigt wurde."

Link-Trick und Anfragen von leicht bekleideten Frauen

Doch das ist nicht die einzige Gaunerei, die bei Facebook aktuell umherschwirrt. So mancher kennt die Masche, in der man plötzlich von einem Freund einen Internetlink zugeschickt bekommt – mit der kurzen Frage "Du?" oder "Bist Du das?". Wer dem Link folgt, dem droht der Versuch einer Datenklauattacke.

Und da sind noch die plötzlichen Anfragen von unbekannten, attraktiven Frauen, die zufälligerweise auch noch aus der gleichen Stadt kommen. Ihre Profile sind hinsichtlich Informationen genauso spärlich wie die Bekleidung, die sie tragen. Auch hier sollte man die Freundschaftsanfrage so schnell wie möglich löschen.

Ärgerlich für alle, die drauf reinfallen: Andere Freunde, die angefragt werden, können sehen, wer mit dieser jungen, hübschen Dame befreundet sein wollte.