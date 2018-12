Horb a. N. Mehr Wohnen und Aufenthaltsqualität

Überwiegend für die Grundversorgung wird in Horb eingekauft. "Horb ist untypisch in Vergleich zu anderen Städten. Typisch sind die Bereiche Kleidung und Schuhe." Dagegen sei Horb im Bereich Nahrungs- und Genussmittel überdurchschnittlich ausgestattet. "Hier besteht eigentlich ein Überangebot", so die Expertin. Maximal für 1000 Quadratmeter Einkaufen sei noch Potenzial. "Das kann aber auch eine Erweiterung sein." Wenn noch mehr in diesem Bereich angesiedelt würde, bestünde die Gefahr einer Verdrängung. Weiteres Problem: die Stimmung unter den Einzelhändlern. "Die Stimmungslage ist nicht gut. Auch der Effekt der Gartenschau ist mittlerweile verpufft. Das wird als selbstverständlich wahrgenommen. Das positive Stimmungshoch ist wieder verebbt." Außerdem fehle es an Gastronomie in der Stadt. "Die Aufenthaltsqualität ist sehr wichtig."

Die Horber Stärken

"Sie haben ein sehr großes Stammkundenpotenzial in der Stadt", hob Schnacke-Fürst hervor. Diese Kunden würden allerdings aus Vernunftsgründen – also zum Beispiel wegen der kurzen Wege – in Horb einkaufen. Außerdem habe sich das Image der Stadt gebessert – auch wenn sie immer noch als "verschlafenes Städtchen" gelte. Außerdem wird Horb mittlerweile deutlich familienfreundlicher wahrgenommen. Geparkt wird übrigens überwiegend im Kaufland und nicht mehr wie vor zehn Jahren auf den öffentlichen Parkplätzen.

Der Hauptkonkurrent

Klare Erkenntnis: Am Samstag ist in Horb wenig los. Dafür bei einem Hauptkonkurrenten umso mehr. Viele Horber Kunden gehen gerne nach Nagold einkaufen. Auch Stuttgart steht weit oben. Die Expertin: "Nagold scheint in den vergangenen Jahrzehnten vieles richtig gemacht zu haben." In Nagold werden vor allem Bekleidung und Schuhe eingekauft. Also genau das, was Horb fehlt.

Die Prognose

Leerstände in der Innenstadt wieder mit Geschäften füllen? "Verabschieden Sie sich von dieser Vorstellung", raubte die Gutachterin den Stadträten jede Illusion. Zwar könne das in Einzelfällen gelingen, aber das müsste sich dann wirklich nach dem Bedarf der Kunden richten. "Ein Geschäft mit 20 Quadratmetern hat heute keine Zukunft mehr." Weitere Geschäfte dieser Größenordnung würden nach und nach im Stadtbild verschwinden. Deshalb schlägt sie vor, mehr auf das Thema "Modernes Wohnen" zu setzen. "Leer stehende Geschäfte sollten besser in Wohnungen umgebaut werden." Wichtig sei auch, die Verbindung zwischen dem Bahnhofsbereich und der Innenstadt herzustellen. Diese seien immer noch wie zwei Fremdkörper untereinander. Schillerstraße, Neckarstraße und Fruchtkasten-Areal sollten weiterentwickelt werden. "Verbessern Sie die Aufenthaltsqualität." Die Auswirkungen des Einkaufszentrums werde man erst in fünf Jahren merken können.

Rosenberger erinnerte an den städtebaulichen Wettbewerb und kommentierte die Aussagen der Expertin: "Es bringt uns nichts, wenn wir irgendetwas beschönigen. Wir werden in Horb keine richtige Einkaufstadt werden. Es wurde auch jahrzehntelang auf die Hochbrücke gewartet, der Einzelhandel hat gelitten. Jetzt wissen wir, das in einigen Jahren die Hochbrücke steht. Deshalb mein Appell an den Handel: Jetzt gibt es keine Ausrede mehr, mit Investitionen zu warten."