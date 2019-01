Horb a. N. Mehr Rasengräber auf dem Talfriedhof

Die wesentlichen Unterschiede beider Varianten sind:

Vorschlag 1 – 27 Gräber

Rasengräber ohne Baggerweg. Das ergibt eine große Rasenfläche. Dabei wird über den Rasen und unweigerlich über die Gräber gegangen. Platten vor oder hinter dem Grab können angebracht werden. Mehrkosten: 160 Euro und Verkehrssicherungspflicht für den Nutzungsberechtigten. Die Plattenreihe wird dann natürlich als Weg angesehen und auch so genutzt. Er ist allerdings als Ablage gedacht und daher für den Fußgängerverkehr mit 40 Zentimetern zu schmal. Bei der Senkung der Platten gibt es ein ähnliches Bild wie im gegenüberliegenden Altbestand. Belegung: Wahlgräber nur von Nummer 19 bis 27 möglich. Nummer 1 bis 18 Reihengräber.

Vorschlag 2 – 24 Gräber

Zwei Baggerwege zwischen den Reihen mit Platten am Fuß­ende. Laut Satzung sind seit 1. Januar 2017 keine stehenden Steine im Rasengrabfeld mehr zugelassen, so eine ergänzende Information hierzu. Somit wäre Gestaltung und Erreichbarkeit der Gräber wie im bisherigen Feld gegeben. Die bestehenden Rasengräber werden gerne angenommen, und Beschwerden bezüglich der Gestaltung kamen nur aus dem Barbelberg, wo das Prinzip Eins umgesetzt wurde, so eine Information von der Verwaltung hierzu. Belegung: Alle Gräber sind als Wahlgrab möglich. Es würde der Reihe nach belegt werden, so wie die Anfragen reinkommen. Reihe und Wahl gemischt.

Beschluss

Über den dritten Gestaltungsvorschlag wurde nicht diskutiert, und letztendlich entschied man sich im Gremium mit einer Enthaltung für die Umsetzung der Variante zwei.

Rasenurnengräber

Bisher gibt es in Talheim keine Rasenurnengräber, und somit ist auch kein entsprechendes Fel d ausgewiesen. Weder am Barbelberg noch am Talfriedhof. Im Talfriedhof wäre das Grabfeld A1 aus Sicht der Verwaltung hierfür optimal geeignet. Durch die Trapezform des Feldes vor der Kapelle sind Urnengräber durch ihre geringere Größe in diesem Bereich besser geeignet als große Erdgräber. Auch bezüglich der Nähe zur Stützmauer macht ein Urnengrab dort mehr Sinn. Man muss nicht so tief graben. Die Rasenurnengräber könnten grundsätzlich auch im unteren Teil des Talfriedhofs eingebunden werden. Allerdings ist im unteren Bereich der Platz für Erdgräber sehr wertvoll, da man dort doppeltief bestatten kann. Mit der Ausweisung als Rasenurnengrabfeld würde man diesen Platz an eine Bestattungsform binden, die oben aufgrund der fehlenden doppeltiefen Belegungsmöglichkeit besser aufgehoben wäre.

Rasenurnengräber gibt es bisher nur auf fünf von 18 Friedhöfen in Horb. Die Nachfrage ist sehr gering. Am Barbelberg wird der vorhandene Platz für die dort üblichen Grabarten benötigt. Dort sollte keine weitere Grabart eingeführt werden, die wertvollen Platz bindet, erklärte Ade.

Ob man sich überhaupt intensiver mit dem Thema Rasenurnengräber befassen wird, soll sich bei einer Besichtigung beider Friedhöfe im Rahmen der nächsten Ortschaftsratssitzung am 21. März klären.