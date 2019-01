Horb a. N. Mehr Einsatzfür die Bienen gewünscht

Vor zwei Jahren hatte es eine große Debatte gegeben. Auslöser war der Besuch des Grünen-Politikers Harald Ebner bei Hellstern im Dießener Tal. Das Landwirtschaftsamt Freudenstadt kritisierte damals den "fragwürdigen Besuch" des Politikers. Auch Gerhard Fassnacht, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes, betonte damals: "Eine bessere Artenvielfalt und auch Nahrungsgrundlage für Bienen wie im Dießener Tal gibt es selten."

Imker Hellstern haut noch einmal in die selbe Kerbe wie damals, betont aber dabei, dass es bei ihm im Dießener Tal noch besser aussieht als bei anderen in Horb. Sein Vorwurf: Es werde in der Landwirtschaft zu viel gespritzt. "Bei manchen Äckern, wo der Raps gespritzt wird, sieht es ganz schlecht aus für die Bienen." Bei der Behandlung der Äcker müssten eigentlich auch die Flugzeiten der Bienen beachtet werden, was oft nicht geschehe.

Der Chef der Horber Imker, Lukas Wojcik, wünscht sich ebenfalls mehr Einsatz der Stadt Horb: "Wir befürworten den SPD-Antrag. Die Thematik sollte in der Kommunalpolitik an Wichtigkeit gewinnen." Wojcik wünscht sich noch mehr Blühflächen. Nicht nur die Bienen würden davon profitieren, man könne auch die Menschen mehr sensibilisieren. Der junge Imker hat aber noch weitere Ideen für die Stadt: "Auch Urban Bee­keeping (Imkern in städtischen Gebieten, Anm.d. Red.) sollte interessant gemacht werden. Außerdem sollte man an den Schulen Bienen-AGs fördern."

Wichtig sei auch, den Altersdurchschnitt bei den Imkern zu senken. "Da sollte vielleicht die Stadt mehr auf die Vereine zugehen und mit denen besprechen, wie man diese ›Zunft‹ wieder mehr in die Gesellschaft integriert." Gleichzeitig sei auch wichtig, die Bürger für die Wichtigkeit der Bienen zu sensibiliseren. "Es sind einige Leute in der Schulstraße in Nordstetten auf mich zugekommen und haben gesagt: ›Diese bescheuerten Blühflächen. Ich bin allergisch. Und die Bienen sind jetzt verstärkt bei mir im Haus.‹ In den allermeisten Fällen sind das Wespen."

Markus Pagel von der OGL hatte in der Gemeinderatssitzung seine Unterstützung für den SPD-Antrag erklärt.

"15 Beete sind an der Bildechinger Steige zugeteert worden, Pflanzungen mit Steinschüttungen tot gemacht", kritisierte Pagel. Auch wies er darauf hin, dass die von der Stadt verschenkten Samentütchen ein "nettes Gimmick" seien, aber da es sich nicht um nicht einheimisches Saatgut handele, würden diese keinen Nutzen für Insekten haben. Gleichzeitig machte er darauf aufmerksam, dass einige Fördergelder abgeschöpft werden könnten – unter anderem beim Projekt "Natur nah dran" des Nabu. Thomas Hellener, Fachbereichsleiter Technische Betriebe, informierte aber, dass das bereits bekannt sei: "Da bewerben wir uns."

Weschenmoser hofft nun, dass die Debatte doch noch zu einem Gesamtkonzept der Stadt Horb führt.