Horb a. N. Mehr als eine poetische Liebesgeschichte

Die aufgebaute Spannung muss Gabriel Strenger jedoch bald zerstören, denn die beiden Liebenden erhalten die Sehnsucht nacheinander aufrecht. Immer wieder zieht der Lehrer Parallelen zum Leben, sodass sich jeder Besucher des Vortrags überlegen kann, wie oft er sich schon in einer ähnlichen Situation befunden hat. Denn das "Lied der Lieder" sei nicht nur eine einfache Liebesgeschichte mit Höhen und Tiefen, es sei auch ein Spiegel der Realität.

Der Mensch suche oft nach dem Glück, dabei vergesse er das Hier und Jetzt. "Es ist so, dass viele ihr Leben verschlafen. Der Mensch hat von Gott ein Herz bekommen. Dieses muss er nutzen", beschreibt Gabriel Strenger das Alltags-Dilemma.

Als Metapher stehe daher die Liebende, die ihren Geliebten nicht einlassen will, liest Gabriel Strenger vor: "Ich habe das Gewand schon ausgezogen, die Füße gebadet…" Diese Sinnbilder stehen für die Hürden, die sich viele selbst auferlegen würden. Zu spät entscheidet sich die Geliebte, die Türe zu öffnen.

Der Jüngling sei nicht mehr da, weshalb sie ihn in Jerusalem sucht. "Ich liebe die Straßen Jerusalems", lässt der Referent ganz nebenbei einfließen, was ihn von der Schweiz nach Israel gezogen habe. Das Meer mit seinen Wellen, die wie Küsse seien, sei ein weiterer Grund. Die Nähe zu Gott könnte noch ein Grund sein, der aus seinen Beschreibungen herauszuhören war.

In seinen Erläuterungen zum "Lied der Lieder" ging Gabriel Strenger ganz und ganz auf, weshalb er schon bald seine angeschlagene Stimme zum nächsten Teil erhob. Die hebräischen Worte und die nachdenklich stimmende Melodie hatten fast schon die eine oder andere Träne der Rührung hervorgebracht, als Gabriel Strenger seine Stimme zu heiterem Gesang erhob. Der Wechsel zeigte, wie vielseitig das "Lied der Lieder" ist.

Zudem sei es immer aktuell, konnte Gabriel Strenger das Publikum an sich selbst erinnern: Das ist die "Story of our Life" (die Geschichte unseres Lebens). "Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, und als ich das Klopfen in meinem Herz gehört habe, bin ich nach Jerusalem gegangen."

Neben der Lebensgeschichte von Gabriel Strenger erfuhren die Gäste mehr über jüdische Bräuche und Traditionen. Beispielsweise müsse eine Synagoge immer Fenster haben, um mit der Außenwelt verbunden zu sein und Gott in das Haus ein- und auslassen zu können.

Heinz Högerle war begeistert von den zahlreichen Interpretationsmöglichkeiten, die der Gast aufgezeigt hatte. Als Dank überreichte er ihm Geschenke und lud ihn zur kommenden Ausstellung zum Thema Flucht ab dem 17. Juni ein.